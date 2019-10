Le pagelle della Juventus - HD senza colori, Bernardeschi crea ma spreca

Risultato finale: Lecce 1, Juventus 1.

Szczesny 6 - Poco lavoro per il polacco stasera, spiazzato dal rigore di Mancosu.

Danilo 6 - Buona la pista dei primi minuti, nei quali mette anche un paio di buoni palloni in area piccola. All'ora di gioco Sarri lo richiama in panchina. Dal 58' Cuadrado 6 - Non sfrutta gli spazi che il Lecce concede e la stanchezza della formazione di casa.

Bonucci 6 - Poco lavoro a centro area, si fa notare per un paio di colpi di testa nell'area giallorossa, ma entrambi fuori misura.

De Ligt 6 - La Juve soffre praticamente zero nella propria area e il rigore fischiato ai suoi danni appare quantomeno severo. Tocca sì la palla con la mano, ma il braccio era lungo il corpo e non certo in posizione innaturale.

Alex Sandro 6,5 - È tra i più in palla e non tarda a dimostrarlo: puntuale l'assist per Higuain, che è però in offside. Altre belle iniziative sulla sinistra portano il suo nome.

Bentancur 6,5 - Danza sul prato verde con l'eleganza innata di cui è dotato: meglio da mezzala che da regista, rimane comunque un giocatore preziosissimo per Sarri.

Pjanic 6,5 - Gestisce bene il possesso, non rischiando mai il contropiede avversario e provando a porsi al centro della manovra bianconera. Dal 65' Khedira 6 - Non riesce ad aggiungere nulla alla manovra bianconera nei minuti che Sarri gli concede.

Emre Can 6 - La prova di Lecce sembra una occasione non sfruttata: dopo una palla persa in apertura, non riesce a incidere a dovere nella manovra della squadra di Sarri. Dal 72' Rabiot sv.

Bernardeschi 5,5 - Va a fiammate, ma spreca troppo: nella ripresa, subito dopo il pari del Lecce, si costruisce una palla gol superba ma la sciupa con leggerezza, centrando il palo dopo aver superato Gabriel.

Higuain 5,5 - Mette in rete in offside nel primo tempo ed è l'unico squillo della sua partita: con Dybala il feeling non è superlativo e sono più i duetti sfumati che quelli riusciti.

Dybala 6,5 - Di gran lunga il più pericoloso dei suoi: dal dischetto realizza il terzo gol in quattro giorni e si conferma il più in forma degli attaccanti a disposizione di Sarri.