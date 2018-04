Le pagelle della Juventus - Higuain annullato, non basta super-Benatia

Juventus-Napoli 0-1

Buffon 6 - Non può nulla sul gol di Koulibaly, ma non si fa mai trovare impreparato sui tentativi precedenti del Napoli, quasi sempre da fuori.

Howedes 6 - Comincia da terzino, ma ben presto passa al centro per l'infortunio di Chiellini. Roccioso per gran parte del match, qualche errore solo in fase di disimpegno a causa dell'enorme pressing del Napoli.

Benatia 6,5 - Non concede neanche un millimetro né a Mertens né, a maggior ragione, su Milik. Almeno due chiusure provvidenziali in questa fare. Se la partita si sblocca solo al 90' un bel po' di merito è anche suo. E' lui che però si perde Koulibaly in occasione della rete decisiva: unico errore di una prestazione ai limiti della perfezione.

Chiellini s.v. - La sua partita dura appena cinque minuti, poi esce per infortunio. Dall'11' Lichtsteiner 6 - Diligente e attento su Insigne, entra bene, nonostante sia freddo.

Asamoah 5,5 - Appare in ansia fin dall'inizio. La posizione è quasi sempre giusta, ma commette qualche errore tecnico.

Khedira 5 - Viene completamente messo in mezzo dal centrocampo del Napoli. Facilmente superato, non riesce quasi mai a gestire il pallone in scioltezza.

Pjanic 5 - Lo stesso discorso vale per Pjanic. Sempre marcato ad uomo, strettissimo, in fase di inizio azione. Ed è così che non gioca neanche un possesso facendo più di due tocchi e, spesso, servendo male i compagni.

Matuidi 6 - Corre tanto. Per due, forse anche per tre. Intelligente tatticamente, è l'uomo di maggior equilibrio. Nessuna sbavatura in fase di contenimento, ma non riesce mai a superare la mediana avversaria palla al piede.

Douglas Costa 6 - I suoi strappi sono l'unico pericolo di stasera per il Napoli. Sfrutta la sua velocità per saltare prima Mario Rui e poi Hysaj, ma tutto sommato viene contenuto bene. Dal 71' Mandzukic s.v.

Higuain 5 - Sbaglia praticamente tutte le aperture. Errori tecnici a cui non ci ha abituati. Lo seguono sempre, non lo mollano un attimo e viene così annullato. E così, stavolta, il grandissimo ex, dopo il gol decisivo dell'andata, se ne torna a casa con le pive nel sacco.

Dybala 5 - Un solo tempo in campo in cui non tocca tanti palloni. Si nasconde tra le maglie azzurre, che non lo mollano un attimo. L'argentino, in questo big match, stecca. Dal 46' Cuadrado 5 - Cambia l'interprete, ma non il risultato. Cuadrado viene completamente annullato da un sontuoso Mario Rui.