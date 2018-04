Le pagelle della Juventus - Higuain croce e delizia, D.Costa imprendibile

Risultato finale: Inter-Juventus 2-3

Buffon 6 - Da ricordare la sua grande parata nel primo tempo sul destro di Candreva, non ha poi grandi responsabilità sulle due reti subite.

Cuadrado 6,5 - Ha spesso difficoltà nel fronteggiare Perisic nel ruolo di terzino destro, serve però l'assist per il gol di Douglas Costa e poi procura lo sfortunato tocco di Skriniar.

Barzagli 5 - Stavolta è l'anello debole della retroguardia della Juventus, commette un brutto fallo che gli costa il giallo su Icardi. Poi è sfortunato e goffo mandando nella propria porta il pallone per la rimonta dell'Inter.

Rugani 6 - Prova a metterci la pezza specie nel secondo tempo quando l'Inter attacca con maggior qualità, non ha grosse responsabilità sul risultato.

Alex Sandro 6 - Partita sufficiente del terzino brasiliano, ingaggia un buon duello con Joao Cancelo per tutta la partita senza demeritare.

Khedira 5,5 - Non una grandissima prestazione per il tedesco, spesso nel primo tempo non si fa trovare pronto in fase di impostazione. Viene sacrificato per far spazio a Dybala. (Dal 62' Dybala 6,5 - Ci mette la firma nell'incredibile rimonta della Juventus, suo l'assist per la rete decisiva di Higuain).

Pjanic 5 - Non accende mai la luce in mezzo al campo, ammonito per proteste poi nel secondo tempo viene graziato dal direttore di gara che non lo sanziona per un brutto intervento ai danni di Rafinha. (Dal 80' Bentancur sv).

Matuidi 6 - Si piazza quasi ad uomo su Brozovic per evitare di far costruire il gioco al croato, nel primo tempo sembra più tonico rispetto alla ripresa.

Douglas Costa 7 - Il più fresco ed in forma della formazione bianconera, appare sempre imprendibile ed è perfetto nello stop ed il tiro in porta che regala il primo vantaggio alla Juventus.

Higuain 6,5 - Sembrava una giornata no per l'attaccante argentino che aveva sbagliato una rete abbastanza semplice per lui, nel finale con il colpo di testa poi consegna la vittoria alla Juventus con un perfetto colpo di testa.

Mandzukic 5 - Stecca la partita l'attaccante croato che prima viene colpito da Vecino procurandone l'espulsione ma da lì comincia a sbagliare una serie infinita di palloni, suo il fallo commesso su Rafinha dal quale nasce la rete di Icardi. (Dal 62' Bernardeschi 6 - Contribuisce a dare maggiore imprevedibilità agli attacchi finali della Juventus).