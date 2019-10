Le pagelle della Juventus - Higuain killer, Bernardeschi spaesato

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER-JUVENTUS 1-2 -

Szczesny 6,5 - Il suo primo tempo è nel volo sul fendente di Lautaro, stile Batman. Poi è bravo a uscire su Vecino, a pochi passi dalla porta. Ottimo anche nelle uscite.

Cuadrado 6,5 - Quando prende il motorino è difficilmente arrestabile, sulla sua fascia dà anche qualità: che possa essere il titolare? Qualche volta perde il pallone banalmente.

De Ligt 5,5 - Valuta male un cross dalla fascia e regala il rigore dell'1-1 all'Inter. Lautaro spesso gli va via, più di una volta è in affanno, è anche pasticcione. Da rivedere.

Bonucci 6,5 - Partita relativamente tranquilla, non va per il sottile quando serve. Usa il mestiere su Lukaku, rischiando un pochetto, ma uscendone indenne.

Alex Sandro 6 - Meno offensivo di Cuadrado, prende un cartellino giallo per una ingenuità. Poi però non spinge e si fa vedere poco.

Khedira 5,5 - Collante tra centrocampo e difesa, qualche sortita in avanti, si vede poco (dal 62' Bentancur 6,5 - Sarebbe insufficiente fino al pallone imbucato per Higuain. L'assist però è pregevole).

Pjanic 6,5 - Pronti, via e dipinge il sentiero per lo 0-1 di Dybala. Dirige il traffico con discreta bravura, senza perdere mai il pallone, quasi a insegnare calcio. Poi prende il solito giallo.

Matuidi 6 - Motorino instancabile, lavora in maniera oscura cercando di cucire la trama di gioco.

Bernardeschi 5 - Male in quasi tutti gli appoggi, non inventa come dovrebbe. L'assenza di Ramsey si fa sentire (dal 63' Higuain 7 - Quando vede San Siro si esalta, soprattutto se gli avversari sono nerazzurri. One shot one kill).

Dybala 7 - Serata di gala, impreziosita dal gol - bellissimo - per sbloccare il risultato. Regalerebbe anche un assist a Cristiano Ronaldo, ma è in fuorigioco di poco.

Ronaldo 7 - Quando il gioco si fa duro, Cristiano incomincia a giocare. Una traversa, una saetta deviata da Handanovic, un gol annullato, tre o quattro giocate di fino, altre conclusioni senza centrare la porta. Bello più che utile, almeno stasera, ma incide sempre.