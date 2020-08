Le pagelle della Juventus - Higuain non basta, male Rugani e Bernardeschi

Szczęsny 6 - Non ha colpe sul gol di Kalinic. In occasione del rigore di Perotti riesce solo ad intuire. Ancora incolpevole sul secondo gol di Peortti. (Dal 72' Pinsoglio S.V)

Danilo 5,5 - Suo il fallo sul giovane Calafiori che porta al rigore trasformato poi da Perotti.

Rugani 4,5 - Prende un giallo evitabile dopo 20 minuti. Male in marcatura in occasione del gol di Kalinic, in costante difficoltà per tutto il corso della gara.

Bonucci 6 - Buon primo tempo, nonostante le due reti della Roma. Sarri lo richiama in panchina in vista della sfida col Lione. (Dal 51' Demiral 6 - Torna in campo dopo oltre 6 mesi. Appena entrato la Roma segna il terzo gol, con la sua deviazione, involontaria, sul tiro di Perotti.)

Frabotta 6 - Tanta corsa sulla fascia per il ragazzino dell'Under 23. Sfiora anche il gol con un bel diagonale.

Muratore 6 - Buon primo tempo, cala col passare di minuti. La differenza con la serie C è evidente, ma il giovane centrocampista se la cava bene.

Rabiot 6,5 - Dopo il lockdown il francese è cresciuto tantissimo. Protagonista in occasione del gol di Higuain. (Dal 51' Ramsey 6,5 - Colpisce un palo pochi minuti dopo il suo ingresso. Porta tutto il suo dinamismo alla manovra bianconera.)

Matuidi 6 - Solita gara tutta sostanza in mezzo al campo. Non molla mai e lotta sempre su ogni pallone.

Bernardeschi 5 - Brutta prestazione per il talento di Carrara. Mai pericoloso, non riesce ad entrare nel vivo del gioco.(Dal 72' Olivieri S.V)

Higuain 6,5 - Rapace d'area di rigore, sblocca la partita dopo 5 minuti: una rete facile, ma il Pipita è sempre al posto giusto al momento giusto. Fra i pochi a lottare anche quando la Roma prende il largo, un bel segnale in vista della sfida di Champions League. (Dal 79' Vrioni S.V)

Zanimacchia 5,5 - Non è facile passare dalla serie C alla serie A. Parte bene, poi impatta sugli esperti difensori della Roma.

Maurizio Sarri 5,5 - Pensa alla Champions e si è visto. Cristiano Ronaldo in tribuna, in campo tre giocatori dell'Under 23 dal primo minuto. La sua Juve passa con Higuain ma come spesso gli accade non riesce a mantenere il vantaggio e la Roma segna tre gol.