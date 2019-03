Le pagelle della Juventus - Kean decisivo, Rugani-Chiellini rocciosi

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Empoli 1-0

Szczesny s.v. - Praticamente immobile su tutti i tiri di Krunic, per il resto non ha molti problemi. Tocca il primo pallone con le mani al novantesimo (due volte).

Joao Cancelo 5,5 -Inizia con un discreto mal di testa portato dalle discese di Krunic e Pajac, in fase offensiva fa meglio ma senza brillare. Sbaglia un diagonale abbastanza semplice da ottima posizione.

Rugani 6,5 - In mezz'ora chiude due volte su Farias, entrambe le volte in maniera provvidenziale.

Chiellini 6,5 - Sempre lucido, ha il problema che spesso non viene difeso da un centrocampo comunque folto: il rischio di infilata è alto. In chiusura è un maestro

Alex Sandro 5,5 - Non lascia il segno sulla sinistra, perché spesso viene utilizzato Cancelo dall'altra parte. In fase difensiva non deve fare poi chissà cosa (dal 60' Spinazzola 5,5 - Prova a dare un po' più di ritmo, ci riesce poco)

Pjanic 6 -Nel primo tempo viene inghiottito dalle trame dell'Empoli, nel secondo ragiona molto di più e i bianconeri riescono ad alzare il baricentro.

Can 6- Viene arretrato nella difesa a tre, un po' come visto contro l'Atletico Madrid. La Juventus cresce dopo il cambio, aumentando il ritmo.

Bentancur 5,5 Gioca al posto di Dybala, modificando anche l'assetto tattico. Alle volte prova a fare da guastatore giocando più alto, ma la qualità è diversa.

Matuidi 6,5 - I suoi inserimenti dovrebbero essere l'arma in più della Juventus, quando diventa uomo assist riesce a trovare Mandzukic da solo (dal 72' Kean 7 - Il secondo pallone toccato è quello del vantaggio, dopo 150 secondi dall'entrata in campo. Il pubblico gli tributa un'ovazione.

Bernardeschi 6,5 - Tripla occasione in apertura di secondo tempo, quando anche la sfortuna ci si mette, facendogli colpire una traversa: rischia di spaccare la porta, ma il pallone scende in ritardo (dall'84' Caceres s.v.).

Mandzukic 6,5 - Al trentesimo ha la palla per sbloccare la partita, ma colpisce di testa senza grossa forza. Alterna ottime cose ad altre molto meno buone, molto bello l'assist per Bernardeschi (che spedisce alto). Si rifà con Kean, annotandosi l'assist per il fantacalcio.