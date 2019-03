Le pagelle della Juventus - Kean devastante, Can domina il centrocampo

Juventus-Udinese 4-1

Szczęsny 6 - Praticamente mai impegnato. Viene trafitto nel finale dal preciso diagonale di Lasagna.

Cáceres 6,5 - Sempre attento ed ordinato, gioca in anticipo e fa ottima guardia sulle palle alte.

Rugani 6 - Non viene mai messo in difficoltà dagli attaccanti dell'Udinese

Barzagli 6 - Dura appena 25 minuti la sua gara da capitano. Costretto ad uscire per infortunio. (Dal 26' Bonucci 6 - Entra a freddo per sostituire Barzagli. Normale amministrazione in difesa.)

Spinazzola 6,5 - Corre per tutta la fascia, mette in difficoltà i terzini dell'Udinese e mette in mezzo un sacco di cross. Un'arma in più a disposizione di Allegri.

Can 7,5 - Dominatore assoluto del centrocampo. Chiude la gara trasformando il rigore conquistato da Kean.

Bentancur 7 - Non sbaglia niente, prestazione praticamente niente. Suo il cross perfetto per il colpo di testa di Matuidi per il 4-0 bianconero.

Matuidi 6,5 - Fra i centrocampisti è quello che forse sbaglia qualche passaggio di troppo, ma di fatto mette la parola fine alla gara con il gol del 4-0.(Dal 72' Dybala 6 - Entra quando la gara non ha ormai niente da dire.)

Bernardeschi 7 - Con il suo mancino pesca sempre i compagni di squadra e mette in difficoltà la retroguardia dell'Udinese. Non partecipa alla fiera del gol della Juventus, ma è protagonista su tutto il fronte offensivo.

Kean 8 - Quando gioca titolare con la Juventus trova sempre il gol. Trova il gol al primo pallone toccato, deviando in porta il bel cross di Alex Sandro. Trova la doppietta personale con un tocco di punta degno una partita di calcio a 5 e nella ripresa guadagna il calcio di rigore, poi trasformato da Emre Can. Esce fra gli applausi. Predestinato. (Dal 78' Nicolussi 6 - Un altro 2000 in campo per la Juventus. Allegri concede spazio al giovanissimo talento che a soli 18 anni può già vantare una presenza in serie A con la Juventus all'Allianz Stadium )

Alex Sandro 7 - Suo il cross, perfetto, per il gol del vantaggio firmato Kean. Corre e sforna assist, complice anche la non irresistibile difesa dell'Udinese.