Le pagelle della Juventus – Kean non sbaglia, delude De Sciglio

Risultato finale: Bologna-Juventus 0-2.

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczęsny 6 - Spettatore non pagante, compie pochissimi interventi. In campo per trovare la giusta condizione, ma non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta.

De Sciglio 5.5 - Sbaglia troppi disimpegni difensivi, ma l'ira di Allegri lo fa reagire. Buona partita, ma deve essere più sicuro nei momenti di maggiore pressione.

Bonucci 6 - Limita molto bene le giocate dei padroni di casa, viene chiamato in causa soprattutto in fase di impostazione.

Chiellini 6.5 - Leader difensivo vero: viene chiamato all'ultimo momento per il forfait di Benatia e si fa trovare pronto, dalle sue parti non passa praticamente nulla.

Spinazzola 6 - Prima partita da titolare, spesso affonda sulla corsia di competenza e dà il supporto giusto al centrocampo. Qualche difficoltà sulle accelerazioni dei padroni di casa, ma soffre il giusto. (Dall'80' Alex Sandro s.v.).

Khedira 5.5 - Qualche ricamo di troppo, non sembra essere nella condizione fisica migliore. Si vede poco in inserimento, meglio in fase di non possesso.

Pjanić 6.5 - Quando fa girare lui il pallone la Juventus costruisce e crea gioco. Più concreto nel momento chiave del match, anche oggi Allegri ha dimostrato che non può fare a meno del bosniaco.

Can 5.5 - Un paio di conclusioni pericolose, poi esce un pochino dalla partita. Recupera diversi palloni, ma come Khedira si vede poco in inserimento.

Bernardeschi 7 - Si vede davvero poco, ma entra in entrambe le azioni del gol. La trequarti è il suo ruolo naturale, si vede sia nei movimenti che nell'impatto. Un giocatore di qualità, se trova la giusta condizione può fare davvero male.

Kean 7.5 - È la sua occasione e prova a sfruttarla in tutti i modi. Si muove bene e offre sempre la sponda, poi si trova nella posizione giusta al momento giusto. E trova il gol del 2-0. (Dal 62' Cristiano Ronaldo 5.5 - Entra comunque in campo, ma si vede davvero poco. Partita più per il minutaggio che per gol e record).

Costa 6.5 - Molto propositivo durante il primo tempo, non dà mai punti di riferimento. Spesso si perde in qualche tocco di troppo, ma la sua qualità crea sempre pericoli. (Dal 77' Dybala 6 - Fa girare bene il pallone, ma come Ronaldo entra in campo per mettere minuti nelle gambe).