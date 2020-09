Le pagelle della Juventus - Kulusevski è già un titolare. Sono tornati Ramsey e Rabiot

Juventus-Sampdoria 3-0 al 90'

Szczesny 6.5 Se per gli altri il campionato è l'inizio di una nuova apnea, lui resta invece sul materassino a godersi il panorama. Una sola onda, nel finale: non finisce in acqua.

Danilo 6.5 E' il camaleonte bianconero. Terzino destro e sinistro con Sarri, tatticamente con Pirlo per lui è vita nuova. E' il tassello del domino che senza apparire permette alla Juventus di cambiar pelle.

Bonucci 7 Torna all'antico nella regia difensiva, gioca con qualche azzardo ma col gegenpressing bianconero è naturale. La zampata è di quelle da attaccante scafato per il 2-0.

Chiellini 6.5 Torna, è in forma e pure Mancini sprizza di gioia. E' quel che non c'è stato, è quel che è mancato alla Juventus in difesa una stagione fa. E si è visto oggi. (dall'83' Demiral sv)

Cuadrado 6.5 Tiene il piede sulla linea, come chiesto da Pirlo. Allarga il gioco, ma rispetto al solito è meno freccia letale perché Augello riesce a fargli da schermo. (dal 78' Bentancur sv)

Ramsey 7 Un anno per diventare quel che la Juventus sperava. L'interno di spinta, di regia, di inserimento, di ripartenza, di fantasia. Gli serviva tempo o forse solo una nuova guida.

McKennie 6.5 Bene la prima. Frangiflutti e regista, solo Audero gli nega la gioia della prima con gol. Extracomunitario, ha tarpato le ali al sogno Suarez. Così fa meno male.

Rabiot 7 La crescita, iniziata nel finale dell'ultimo campionato, prosegue. Talvolta è pure sconsiderato, ma è sbarazzino, elegante, efficace. Si abbassa tanto tra i difensori, duttile e pronto al sacrificio.

Frabotta 6.5 Non soffre il peso dell'esordio, lui che doveva essere un titolare di Pirlo sì ma nell'Under 23. Mossa a sorpresa, sorpresa nei movimenti e nell'efficace. (dal 67' De Sciglio 6 Fuori a sorpresa, dentro lui e cambia lo schema: la Juve passa al 4-4-2 anche in fase d'offesa. Gioca regolare, il compito riesce)

Kulusevski 7.5 Ha il sorriso giovane del primo giorno di scuola, ha il talento di chi ha già superato la maturità con lode. Il gol è da museo, il resto della gara da applausi. (dall'83' Douglas Costa sv)

Cristiano Ronaldo 7 Non gioca da Napoleone ma si mette al servizio dei giovani compagni. Ci prova, ci riprova, prende una traversa, poi gli avversari. Ma non manca di segnare, neanche stavolta.

Pirlo 7 Sembra già la sua Juventus. Gioco, idee, geometrie, talento. Gira su binari che paiono certamente più consolidati del poco tempo a disposizione. Il battesimo è da sogno, se son rose fioriranno.