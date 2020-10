Le pagelle della Juventus - Kulusevski stravolge la partita. Bernardeschi, che delusione

Juventus-Hellas Verona 1-1 al 90'

Sczsesny 6 Nulla può sul gol di Favilli, la partita di Szczesny è caratterizzata da due buone parate ma anche da un primo tempo di costante attenzione contro Kalinic.

Danilo 5.5 Crea la superiorità quando spinge, sul centro sinistra per intuizioni tattiche non riesce però a esprimersi ancora al meglio. Restano dubbi sulla posizione sul gol di Favilli.

Bonucci 6 L'idea di Pirlo è di lasciarlo senza briglie. Libero più nell'essenza che nell'accezione antica del ruolo. Imposta e attacca, ala e centravanti. L'idea c'è, la sostanza meno. (dal 75' Frabotta sv)

Demiral 6 Di sostanza e quantità, fisico e destrezza. Davanti il Verona non è certo una piccola per come si atteggia: l'uscita di Kalinic toglie esperienza agli avversari e riprende fiato.

Cuadrado 6 Lazovic è un cliente duro, sulla destra però è tosto pure lui. Il destro del primo tempo fa tremare la traversa per minuti. Nella ripresa abbassa il baricentro della spinta.

Arthur 5.5 In fase d'interdizione apre la gara con un recupero brillante. Poi soffre fisico e vigore della mediana avversaria. Fatica a verticalizzare, gioca semplice ma non basta.

Rabiot 6 Stavolta non sgroppa in avanti perché Tameze morde le caviglie e non riesce ad anticipar mai la giocata. Cresce nel secondo tempo col passar del tempo.

Bernardeschi 4.5 L'occasione che gli concede Pirlo, anche dall'altro lato del fiume dove è abituato a pescar giocate, non riesce a sfruttarla. Faraoni gli è superiore in entrambe le fasi. (dal 61' Kulusevski 7 Cambia drasticamente la Juventus. Dribbling, sostanza e un gol d'autore, con l'apparente esperienza di uno che sembra aver sbagliato carta d'identità).

Ramsey 6 Il solito sul menù: due tocchi, giocate di fino, superiorità numerica creata. Un giocatore profondamente diverso da quello dell'ultima annata, anche se nella ripresa fatica a tener il passo. (dal 90' Vrioni sv)

Dybala 6.5 Una prima frazione con dei lampi di genio, vederlo è una delizia ma la condizione non è delle migliori. Nella ripresa diminuisce i chilometri e aumenta il talento. Sarà determinante nella Juventus.

Morata 6 Sin dal suo arrivo è stato l'interruttore nei momenti bui della Juventus. Il VAR gli strozza in gola la gioia dopo lo scavetto, non segna ma la partita è ancora di sostanza. Anche senza squillo.

Pirlo 5.5 L'idea di uscire dal pressing Verona con Bonucci libero è buona ma resta solo teoria. Dybala per 90' è un bell'azzardo anche in ottica Barcellona. La scelta di Bernardeschi non paga. C'è da lavorare.