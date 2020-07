Le pagelle della Juventus - Lo Scudetto resta nell'hotel di Udine. Flop, si salva solo De Ligt

Udinese-Juventus 2-1 al 90'

Szczesny 6 Nestorovski incorna e lui osserva. Fofana parte di corsa e fa un 2-1 clamoroso. Per il resto aspetta un gol da parte dei compagni davanti, inutilmente. Incolpevole, nella notte degli incubi.

Danilo 5.5 Preferito a Cuadrado, dalla sua Ken Sema fa il diavolo a quattro. Trovi costanza e avrà i galloni da grande che per adesso ha mostrato a intermittenza. Come stasera, nel male. (dal 75' Cuadrado sv)

Rugani 5.5 Niente Bonucci, niente Chiellini, dall'addio alla gara del potenziale Scudetto. La storia di Rugani è questa partita, per adesso: a un passo dal sogno, un'occasione mancata.

De Ligt 6.5 Da un'estate all'altra, da una prima pagina all'altra. Dopo le lacrime bianconere di Amsterdam, ha regalato sogni dopo esser sbarcato in bianconero. Un gol meraviglioso, nel finale Fofana è più bravo di lui.

Alex Sandro 5 Ha un mancino che è un'opera d'arte. Però in fase difensiva compie un errore che è un mattone, scordandosi che Nestorovski per l'1-1.

Ramsey 5 L'impressione costante che dava in Inghilterra. Alti e bassi, picchi e sprofondi. Stavolta non regala gli uni o gli altri, ma una serata modesta. Urgono riflessioni. (dal 60' Matuidi 5.5 Prova a dare equilibrio con la Juventus che più che vincere rischiava di perdere la gara di Udine. Davanti però non si fa sentire)

Bentancur 5.5 Il regista del futuro? Chissà. E' certamente una delle note più liete della stagione Juventus. Rodrigo contro Rodrigo a Udine è sfida però bella tosta. Che perde.

Bernardeschi 5 La sensazione d'incompiutezza, ancora una volta. Tra ballare sulle punte e danzare sulle uova, quell'eterno senso di bellissima precarietà. Che non paga, che non segna. (dal 60' Douglas Costa 5.5 Strappa meno del solito, lui che è uno dei più decisivi del globo a gara in corso. Stavolta non è portafortuna Scudetto, anzi)

Dybala 6 Davanti prova a mettere in mostra cilindro, coniglio, bacchette, magie. Ne riescono poche, stavolta, meno ispirato in una serata pesante.

Cristiano Ronaldo 5 Trenta, senza far trentuno. Una serata di nessuna grazia, dove è quasi sempre lontano dalla porta di Musso, dove solo in apertura sembra essere in una delle sue notti.

Sarri 5 Match point fallito. La Juventus gioca male e non vince, stasera. Una sconfitta meritata, senza appello. Probabilmente non ha saputo suonar la sveglia, l'impressione che ha dato la Vecchia Signora è che pensasse d'aver già il titolo in tasca. L'Udinese non era d'accordo.