Le pagelle della Juventus - Male De Ligt e Buffon. Dybala cambia la gara

Buffon 5 - Può poco e niente in occasione del gol di Boga che lo trafigge con un pallonetto. Intervento davvero goffo in occasione della seconda rete.

Cuadrado 5 - Suo il primo dei tre errori nell'azione che porta al vantaggio del Sassuolo a inizio ripresa. Nel finale prova a spingere ma non è un pomeriggio favorevole per lui.

Bonucci 6,5 - Splendido il gol con cui sblocca la partita nel primo tempo. Non ha colpe sui due gol.

De Ligt 4,5 - Errore che costa tanto alla Juventus in occasione del gol del 2-1 di Caputo: Cuadrado lo mette in difficoltà ma l'olandese poteva e doveva fare meglio. Anche nel primo tempo l'uno-due tra il numero 9 e Boga che porta al pareggio si sviluppa dalle sue parti. Passo indietro rispetto alle ottime prestazioni dell'ultimo periodo.

Alex Sandro 5,5 - Non entra, in negativo, nell'azione dell'1-2. La rete di Boga viene invece dalla sua corsia e in alcune occasioni va in seria difficoltà a causa della velocità dello stesso Boga.

Emre Can 5 - Dopo 7' fallisce una comoda occasione, ci riprova poco dopo ma Turati gli dice di no. Partita al di sotto della sufficienza per il tedesco e occasione non sfruttata. (Dal 54' Matuidi 6 - Aggiunge muscoli e qualità al centrocampo. Grazie anche al suo ingresso in campo la Juve riesce a pareggiare e a schiacciare il Sassuolo nella propria trequarti nel finale).

Pjanic 6 - Cerca di innescare gli attaccanti della Juve con i suoi soliti lampi di classe ma è meno ispirato del solito. Ci prova anche su calcio di punizione ma non è preciso.

Bentancur 6,5 - Il migliore a centrocampo nella Juventus. L'uruguaiano sta crescendo settimana dopo settimana e sia in fase difensiva che in appoggio dice sempre la sua.

Bernardeschi 5,5 - Nel primo tempo non si vede quasi mai e Sarri decide di toglierlo dopo meno di 10 minuti nella ripresa. Negativo il suo pomeriggio all'Allianz Stadium. (Dal 54' Dybala 7 - Entra e la Juve cambia marcia. Conquista il rigore e va vicino al gol del 3-2: Turati gli dice di no con una parata strepitosa. Al 93' prova a servire l'assist decisivo a Ronaldo ma il Sassuolo chiude).

Higuain 5,5 - Sarri lo preferisce ancora a Dybala ma questa volta il Pipita non riesce a incidere. Occasione nel primo tempo e poi poco altro, non si esalta nel grigio pomeriggio bianconero. (Dal 79' Ramsey SV).

Ronaldo 6 - Sufficiente solo per il gol realizzato su rigore. Non sta benissimo e si continua a vedere. Nonostante questo cerca comunque di creare grattacapi alla difesa del Sassuolo ma da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.