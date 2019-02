Le pagelle della Juventus - Perin decisivo, Dybala il grimaldello per i punti

Risultato finale: Bologna 0, Juventus 1.

© foto di www.imagephotoagency.it

Perin 6,5 - Poco impegnato perché il Bologna difetta di precisione al tiro. Quando Sansone lo chiama, risponde presente, mettendo in cassaforte la vittoria per la sua compagine.

De Sciglio 6 - Meglio a sinistra che a destra, dove non riesce a interscambiarsi con Cancelo. Più libero di affondare sulla corsia mancina, nella ripresa lo si vede andare con continuità al cross.

Rugani 6 - Santander gli sfugge dopo pochi minuti, ma è solo un avvertimento. Che prende sul serio: da lì in poi non sbaglia nulla.

Bonucci 6 - Il Bologna non fa male in area di rigore: gara non di ordinaria amministrazione, vista la pressione dei rossoblù, ma nella quale se la cava bene.

Alex Sandro 6 - Non brilla per iniziativa, ma sulla corsia sinistra tutto sommato la Juve rischia poco. Menzione speciale per il salvataggio sulla linea pochi minuti prima del cambio. Dal 60' Dybala 7 - Il sinistro radente con cui fa passare la Juve non è l'unica nota positiva della sua gara. Entra in partita alla grande alzando il baricentro della squadra grazie alla sua qualità, dando una grossa mano nella costruzione dell'azione, oltre che nella rifinitura.

Matuidi 6,5 - Primo tempo con pochi guizzi, molto meglio nella ripresa, quando l'ingresso di Dybala apre spazio in cui il francese si butta volentieri. Suo il cross da cui si origina il gol-partita. Dal 78' Pjanic sv.

Bentancur 6 - Buone geometrie ma non al ritmo che vorrebbe Allegri. Si prende subito un giallo evitabile e dimostra che da metronomo deve ancora fare parecchia strada.

Bernardeschi 5,5 - Attivissimo nel primo tempo, anche per meriti tattici: si insinua nella zona di nessuno inserendosi in area con grande pericolosità, ma con scarsa incisività. Dal 87' Chiellini sv.

Cancelo 5,5 - Pessima prova da esterno offensivo, anche se gioca decisamente più indietro rispetto a Ronaldo-Mandzukic. Torna laterale difensivo e cresce, ma non è il solito treno.

Mandzukic 5 - Piuttosto in ombra, si isola a sinistra spesso e volentieri senza riuscire a duettare con i compagni. Nel finale bisticcia con Mbaye, ma sotto porta il suo apporto è nullo.

Ronaldo 5,5 - L'impegno non gli difetta, l'efficacia sì. Nel primo tempo è piuttosto maltrattato dalla difesa rossoblù, nella ripresa rischia grosso su una palla persa davanti all'area, ma sul capovolgimento dell'azione va vicino all'ennesimo gol, cogliendo il palo.