Le pagelle della Juventus - Ronaldo dà spettacolo. Inizia una nuova storia per Bernardeschi?

Juventus-Cagliari 2-0

Buffon 6 Venticinque anni fa, ieri, l'esordio in Serie A con la maglia del Parma. Un primo tempo dove ha avuto il tempo di rivedere molti highlights di una straordinaria carriera.

Cuadrado 6.5 L'onore di una fascia così prestigiosa racconta l'importanza di un giocatore che a trentadue anni è passato da essere jolly a certezza. A uno dei terzini destri più forti al mondo.

Demiral 6.5 Cresce in sostanza e quantità, l'assist di testa a Ronaldo è per i tabellini ma racconta della sua padronanza non solo tra le linee amiche ma anche dietro al fronte.

De Ligt 7 Torna dopo mesi e porge il suo biglietto da visita agli avanti del Cagliari durante una scivolata. Come direbbero nella sua Amsterdam,

welkom terug: bentornato.

Danilo 6.5 L'essenziale e l'indispensabile, ma forse perché le sue partite con Pirlo in panchina andrebbero riviste prima d'esser giudicate. E' la chiave di volta a livello tattico della Juventus. (dall'85' Alex Sandro sv)

Kulusevski 6.5 A testa bassa e col piede caldo, da ala destra d'un tempo, che taglia dentro più che allargarsi, dimostra di sentirsi sempre più a suo agio. (dall'85' Chiesa sv)

Rabiot 6.5 Una carriera bianconera rossiniana, un crescendo che sta toccando sempre nuove e sorridenti tappe. Personalità, corsa, fisico, un percorso felice con Pirlo in panchina. (dal 70' McKennie 6.5 Incisivo, sempre più dentro alla filosofia di Pirlo. E pure in venti minuti, dà l'impressione di saper da subito indossare i panni del perno della mediana)

Arthur 7 Quando finisce sotto pressione, mette le pinne fuor d'acqua e sgambetta veloce fuori dalla morsa degli avversari. Prestazione da centrocampista di valore mundial. (dall'85' Bentancur sv)

Bernardeschi 7 Premiate le scelte di Pirlo e se l'autostima era sotto i tacchetti, il gol annullato rischia d'essere una mazzata. Invece no: meglio di sempre, con Pirlo e negli ultimi mesi. Nuovo inizio?

Cristiano Ronaldo 7.5 Leggere i numeri di Cristiano da Funchal lascia ogni volta sbalorditi. Con questi due Puskas è staccato e Pelé s'avvicina, il resto è corredo all'ennesima meraviglia.

Morata 6.5 Non segna, e qui c'è la notizia. Un gol annullato per un suo fuorigioco, ma qui non c'è novità. Però assist, movimento, spazi. Un 9 che sta diventando tra i migliori in assoluto. (dal 70' Dybala 6 Entra per mettere nelle gambe minuti, dopo un inizio di stagione sfortunato e infortunato. Due dribbling, due tocchi, deliziosi, ma solo per gli esteti)

Pirlo 7.5 Non sbaglia una scelta. Bernardeschi, il tandem d'attacco, il centrocampo, Kulusevski, il 4-4-2. L'apprendistato è finito, la prima del nuovo corso e del tour de force è la più bella Juventus della sua giovane avventura.