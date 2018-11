Le pagelle della Juventus - Szczesny decisivo. CR7: un lampo pazzesco

Juventus-Valencia 1-0

Fonte: Dal nostro inviato a Torino per Juventus-Valencia

Szczesny - 7.5 Giustifica la titolarità con una parata felina su Diakhaby quando Collum era già col martello sul gong del primo tempo. Un volo strepitoso per il polacco. Un secondo tempo di ordine e controllo. È' il numero uno della Juventus senza dubbio alcuno al momento: quella parata vale un gol pesantissimo.

Joao Cancelo - 7 Un primo tempo da instancabile spola sulla fascia destra. Gayà, supposto obiettivo di mercato, trema e rincula spesso, senza mai sfoggiare i cavalli e la corsa che lo contraddistinguono. Nel secondo tempo si sposta a sinistra: cambia il binario, non la puntualità della locomotiva lusitana.

Bonucci - 6.5 Rodrigo è la sua controfigura e Marcelino decide di cambiarlo. Bonucci si prende così cura di Gameiro. Gli attaccanti del Valencia sono però in giornata ben più che no, forse anche grazie alla prestazione dell'ex rossonero

Chiellini - 6.5 Leggere là pagella di Bonucci e variare i nomi. Santi Mina e Batsuhayi, evanescente il primo e impalpabile il secondo. Il livornese ha vita facile o, viceversa, è bravo a renderla impossibile a loro.

Alex Sandro - 6 - Qualche affondo, qualche tentativo, chiaroscuri che durano un tempo ma giustificati da condizioni non brillantissime. Davanti ha Coquelin che non lo impensierisce ma, in verità, pure lui non fa passare un primo tempo insonne al francese e a Wass.

Dal 45' Cuadrado 6 Entra e spinge, con lui i terzini diventano ancora più ali. Entra Soler nel Valencia ma Coquelin e lo spagnolino non sono clienti col coltello affilato capaci di fargli venire i brividi.

Bentancur - 7 La crescita verticale del centrocampista di Nueva Helvecia è fotografata dai 45' iniziali di Champions. Ha la personalità e la sfrontatezza di quello che sa tenere da solo le redini di un puledro come quello bianconero.

Pjanic - 6 Gioca sulla mattonella ma la condizione del momento ne giustifica l'orizzontalità. Parejo non è, come all'andata, nella sua giornata migliore, il bosniaco riesce a orchestrare passeggiando sulle uova.

Matuidi - 6.5 Ha muscoli e sostanza ma conscio di non essere l'artista della Juventus, porta acqua con esperienza e fisico. È' schermo e diga continua, inesauribile. Non si vede e, quando non si vede, significa che c'è.

Dybala - 5.5 Gioca tra le linee ma mai sopra. Lo schema forse non lo favorisce, difatti s'accentra spesso è anche quando inverte gli esterni con Ronaldo, non scalda mai i guantoni a Neto. È' una piccola parentesi, chiaro, ha sudato e si è sacrificato. Ma dal 10 ci si attende sempre quel lampo che stasera è mancato.

Dal 79' Douglas Costa S.V.

Mandzukic - 6.5 Segna ma nei fatti il gol è di Cristiano Ronaldo. Però c'è e quando ci sei, nei gol che pesano, che contano, che decidono, significa sempre qualcosa. Il croato ha giocato di sacrificio e sponda. Poi, ha segnato. E questo basta, a volte, in notti così.

Cristiano Ronaldo - 6.5 Il primo tempo è un lento e talvolta fallimentare studio. Poi cresce, s'accende. L'assist per il gol di Mandzukic è pura tecnica, vera bellezza. Non sarà la sua miglior partita ma tanto basta per guadagnarsi nuove copertine dopo un ubriacante doppio passo.