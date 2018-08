Le pagelle della Lazio - Acerbi alla de Vrij, stop Immobile

Risultato finale: Juventus-Lazio

Strakosha 6,5 - Mette le mani in un paio di occasioni, alle volte si fida troppo del suo piede. Straordinario su Cristiano Ronaldo.

Wallace 6 - Difensivamente ok, quando sbaglia ci sono i compagni: certo, tecnicamente ha qualche lacuna.

Acerbi 6,5 - Prendere il posto di de Vrij non è certo semplice, lui ci riesce bene.

Radu 6 - Amministrazione da mastino, salva su Khedira nel primo tempo.

Marusic 6 - Dalla sua parte Alex Sandro si fa vedere pochino.

Parolo 5,5 - Solita quantità in mezzo al campo, prende un giallo evitabile. (Dal 64' Badelj s.v.)

Leiva 6 - A centrocampo regala le proprie geometrie, senza però mai brillare.

Milinkovic-Savic 6 - Lui invece quando si accende, brilla davvero, tra suole e lob. Si arrabbia con l'arbitro e viene ammonito. (Dal 79' Durmisi s.v.)

Lulic 5 - Una volta riesce a saltare Cancelo, ma non a spedire al centro. Lo juventino gliela torna nella ripresa, involontariamente. Portoghese praticamente inarrestabile.

Luis Alberto 6,5 - Sua la conclusione più pericolosa della Lazio in tutta la partita. Tenta di dare imprevedibilità alla manovra e spesso ci riesce. (Dal 64' Correa s.v.)

Immobile 5,5 - Chiellini e Bonucci fanno buonissima guardia, senza lasciargli un metro.