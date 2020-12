Le pagelle della Lazio - Acerbi è una garanzia. Immobile trascinatore e goleador

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO 1-1 - 45' Guerreiro, 67' Immobile rig.

Reina 6 - Salva su Hazard nel primo tempo, può poco su Guerreiro in occasione del gol.

Patric 6.5 - Pasticcia all'inizio, regalando un contropiede ai tedeschi. Si rifà col passare dei minuti concedendo poco e dando una mano a Marusic a destra.

Hoedt 6.5 - Sbaglia poco, la sua stazza si fa valere nei contrasti ed è preciso in fase d'appoggio.

Acerbi 7 - Solita partita fatta di qualità e generosità: si divide tra il centro e la fascia sinistra, non disdegnando qualche avanzata e buoni suggerimenti ai compagni di squadra.

Marusic 6 - Vince il duello con Lazzari ma non garantisce la stessa pericolosità in avanti

Milinkovic-Savic 6.5 - Si rivede dopo quasi un mese e fa sentire il suo peso. Un paio di suggerimenti illuminanti ma soprattutto il rigore procurato che vale l'1-1. (Dal 79' Caicedo sv).

Lucas Leiva 6 - Dirige come sempre il traffico in una partita che per lunghi tratti procede a ritmi blandi. (Dal 69' Akpa-Akpro 6 - Dà una mano spezzando il gioco altrui).

Luis Alberto 6 - Prestazione in crescendo dopo un primo tempo sottotono. Suona la carica dopo pochi minuti ma non ha questa sera il tocco magico per mandare in porta i compagni di squadra. (Dall'80' Escalante sv).

Fares 5.5 - Poco preciso, poco pericoloso. E molti palloni persi. (Dal 69' Lazzari 6 - Entra col piglio giusto permettendo alla Lazio diguadagnare metri).

Correa 5.5 - Qualche lampo nel primo tempo ma i difensori del Dortmund riescono a disinnescarlo abbastanza presto. Spreca un'occasione ghiotta nel primo tempo a tu per tu con Burki. (Dal 70' Pereira 6 - Buon impatto sulla partita, dà vivacità, si rende pericoloso).

Immobile 7 - L'ultimo come sempre ad arrendersi. Quasi manda in gol Correa, poi una volta sotto si prende in spalla la squadra. Impegna Burki in un paio d'occasioni, poi lo buca su rigore. E non pago continua a seminare il panico. Quattro gol in tre partite in Champions.

Allenatore Simone Inzaghi 6.5 - Squadra ben disposta in campo che non concede nulla agli avversari e prova a colpire nelle ripartenze. Giusti gli accorgimenti nella ripresa dove tenta anche di vincere la partita.