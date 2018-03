Le pagelle della Lazio - Ancora Leiva, L. Alberto ci prova. Bocciato Nani

Risultato finale: Lazio-Bologna 1-1

Strakosha 5,5 - Responsabilità evidenti sulla rete di Verdi: respinta centrale che propizia il tap-in del centravanti felsineo. Nella ripresa un paio di riflessi efficaci.

Luiz Felipe 6 - Fa il suo, con diligenza. Sa far valere i suoi centimetri, alza il muro quando gli avversari provano ad affondare nelle zone di sua competenza. Qualche sgambata, quando trova il corridoio centrale.

De Vrij 6 - Un piccolo rischio: il retropassaggio di testa che per poco non innesca Palacio. Per il resto solita garanzia nelle chiusure: gran senso della posizione e ottime letture.

Wallace 5,5 - Qualche distrazione di troppo. Ingenuo sul giallo rimediato: si lascia sfuggire Palacio, stendendolo nel tentativo di rimediare. Salva la faccia con una bella chiusura prima dell'intervallo, poi si riaccomoda in panchina. (Dal 46' Bastos - Ammonizione a parte, non corre alcun pericolo).

Marusic 5,5 - Non offende sul binario di destra come vorrebbe. La manovra si sviluppa giocoforza sul lato di Felipe Anderson, soprattutto nella prima frazione. Più efficace in fase di non possesso.

Parolo 6 - Inserimenti costanti, e spesso velenosi. Prova a concludere a più riprese, quando gli avversari gli sbarrano la strada cerca sovente l'imbucata per Immobile. Ok anche in rottura.

Leiva 7 - Momento di grazia per il brasiliano, ancora in gol dopo il centro contro la Dinamo Kiev. Elemento essenziale nello scacchiere di Inzaghi, detta i ritmi e dà equilibrio.

Luis Alberto 6,5 - Suo l'assist per Leiva: un bel filtrante che manda fuori tempo Pulgar. Prende la squadra per mano, il gol non arriva per sorte avversa. Difficile da contenere nello stretto.

Felipe Anderson 5,5 - Pochi spunti nel primo tempo, soffre la posizione decentrata impostagli da Inzaghi. Torna in trequarti dopo l'intervallo, ma la musica non cambia di molto. Per poco, però, non punge con una bella volée. (Dall'83' Caicedo s.v.).

Nani 5 - Mossa a sorpresa di Inzaghi, che ritorna sui suoi passi dopo appena un tempo. Pare nascondersi, fa il solletico ai difensori felsinei, perdendosi spesso e volentieri nel traffico sulla trequarti. (Dal 46' Lukaku 5,5 - Non scodella al centro alcun fendente invitante).

Immobile 5,5 - Prova a scuotersi dopo una prima frazione in ombra. Ci prova da una mattonella impossibile, agevole la risposta di Mirante. Non graffia e partecipa con minore qualità alle trame biancocelesti.