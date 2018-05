Le pagelle della Lazio - Anderson domina, male De Vrij

Risultato finale: Lazio-Inter 2-3.

Strakosha 5.5 - Da rivedere sul gol di D'Ambrosio, dove poteva uscire con più decisione. Poche colpe sulle altre due reti subite.

Luiz Felipe 5 - Soffre troppo, soprattutto nel finale. Non tiene la posizione e nel momento chiave perde la testa con qualche intervento in ritardo.

De Vrij 5 - Gioca una partita perfetta e attenta. Poi perde Icardi e si inventa un intervento incredibile, che cambia il match. (Dall’84’ Nani s.v.).

Radu 6 - Sempre molto attento, riesce a limitare le accelerazioni di Cancelo. Qualche sbavatura, ma gioca con determinazione. (Dal 77’ Bastos 6 - Entra bene in campo, ha un buon impatto sulla sfida).

Marusic 5.5 - Si sacrifica moltissimo in entrambe le fasi, non si ferma un attimo. Peccato nel finale, dove perde la marcatura su Vecino.

Murgia 6 - Bene, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si schiaccia troppo e lascia campo all'Inter, soprattutto con l'uomo in meno.

Leiva 6 - Gioca una partita sontuosa, con passaggi e recuperi. Ma in alcuni disimpegni sbaglia troppo, degli errori individuali che pesano sul giudizio finale.

Milinkovic-Savic 7 - Gli manca solamente il gol. Tira, calcia, recupera e va in profondità. Una partita da incorniciare, tranne per il risultato finale.

Lulic 5 - Era già ammonito e non doveva assolutamente compiere un fallo simile. La sliding door della partita, che cambia praticamente una stagione.

Felipe Anderson 7 - Accelera costantemente, la difesa dell'Inter non lo prende mai. Tra le linee diventa devastante, segna un gran bel gol.

Immobile 6 - Poche occasioni da gol, ma si sacrifica moltissimo per la squadra. Non sta bene e si vede, esce tra gli applausi. (Dal 75’ Lukaku 6 - Solita continuità, non sbaglia mai e spinge con costanza).