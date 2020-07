Le pagelle della Lazio - Bastos e Luiz Felipe, che errori! Immobile c'è sempre

vedi letture

JUVENTUS-LAZIO 2-1

(51' e 55' Cristiano Ronaldo; 83' Immobile)

Strakosha 6 - Subisce un gol su rigore e un altro a porta vuota. Cosa gli si può dire? La traversa lo salva dal terzo, ma non ha grandi pecche.

Bastos 5 - Scomposto sul tiro di Ronaldo: le mani sono un rischio, tenerle così è la certezza di fare danno.

Luiz Felipe 4 - Tutto bene tranne un blackout di pochi secondi. Che però basta per mandare completamente a rotoli la partita dei suoi: l'errore sul 2-0 di CR7 è clamoroso. (Dall'89' Falbo s.v.).

Acerbi 6,5 - Non che ci voglia molto, ma è il migliore della difesa di Inzaghi, per meriti suoi più che demeriti dei compagni. Inossidabile, uno dei migliori difensori del campionato.

Lazzari 6 - La cosa migliore? Il salvataggio sulla linea su Ronaldo, e non è poco anche se a conti fatti non servirà. Duello ad armi pari con Alex Sandro. (Dall'89' Moro s.v.).

Parolo 6 - Corre. Tanto, tantissimo. Non buca con i suoi inserimenti, ma mette polmoni per tutto il centrocampo dei suoi.

Cataldi 6 - Torna dopo un mese, gioca una gara di buona applicazione e sfiora anche il gol da fuori. (Dal 75' André Anderson 6 - Entra e spaventa Szczesny, anche lui dalla distanza).

Milinkovic-Savic 6,5 - Sotto porta si sveglia tardi, ma anche nel primo tempo i suoi sono gli unici guizzi offensivi della compagine biancoceleste.

Djavan Anderson 5,5 - Prima da titolare in Serie A a Torino, in casa della Juve: mica facile. Parte bene, pian piano si spegna e nella ripresa esce quando si accende la spia della riserva. (Dal 67' Vavro 6 - Entra che la gara è praticamente chiusa).

Caicedo 5 - Dopo tante belle cose, è la vera assenza nell'attacco della Lazio in questa partita. Sbatte contro la muraglia difensiva della Vecchia Signora. (Dal 68' Adekanye 6 - Ci mette impegno, non basta).

Immobile 7 - Il palo gli nega il trentesimo gol, Bonucci e il dischetto del rigore glielo restituiscono. C'è, c'è sempre. Alla pari con Ronaldo in vetta alla classifica marcatori, è l'uomo che fa la differenza in una squadra che prova ad aggrapparglisi disperatamente.

Inzaghi 6 - Difficile immaginare cosa gli abbia detto Lukaku nel pre partita, perché il belga sarebbe potuto essere una risorsa. Difficile fargli una colpa per le tante assenze, è costretto ad alzare bandiera bianca davanti alla prima della classe. La Champions è comunque un piccolo grande capolavoro. Non merita critiche, ma deve raddrizzare la rotta per non metterla a rischio.