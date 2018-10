Le pagelle della Lazio - Bene Radu-Acerbi. Milinkovic non c'è ancora

Lazio-Fiorentina 1-0 (37' Immobile)

© foto di Federico Gaetano

Strakosha 6,5 - Nel primo tempo mette una pezza (e che pezza) sull'erroraccio di Wallace che porta Benassi alla conclusione. Regala sicurezza, non va mai in affanno.

Wallace 5 Quell'errore al 27esimo, una sorta di assist non voluto per Benassi, è da matita rossa. Fortuna per la Lazio che il centrocampista viola non è nella sua miglior giornata. Regge abbastanza bene Pjaca, ma quando Pioli mette Chiesa sulla sua fascia son dolori. Nei primi 10 minuti della ripresa il numero 25 viola lo salta in maniera costante creando parecchi pericoli alla difesa biancoceleste. (Dal 57esimo Luiz Felipe 6 - Entra e si fa subito saltare netto da Chiesa. Poi si scioglie e trova più solidità. Nel finale contribuisce ad alzare il muro e mantenere l'1-0).

Acerbi 7 - Sempre attento, guida benissimo la retroguardia biancoceleste. E nel finale di partita, quando la Fiorentina attacca a testa bassa, è bravo e fortunato a deviare in angolo un cross basso di Edimilson che sarebbe diventato buono per Sottil. Provvidenziale.

Radu 7 - E' suo l'assist per Immobile in occasione del gol vittoria. Attento in difesa, bravo soprattutto nel secondo tempo quando manda fuori giri chiesa grazie ad una diagonale perfetta che salva il risultato.

Marusic 6 - Costretto da Biraghi e Chiesa a giocare basso, aiuta tantissimo in fase difensiva e quando può prova le solite sortite in avanti. Bello un assist non sfruttato per Caicedo.

Parolo 6,5 - Pronti via ed è subito suo il primo tiro della gara. Nell'arco dei 90 minuti si segnala per il lavoro oscuro e soprattutto per la fisicità che mette in ogni duello a centrocampo.

Leiva 6 - Solita gara di sostanza. A metà del primo tempo ci mette la faccia sull'uscita avventurosa di Lafont sulla trequarti, nella ripresa chiude almeno 3 avanzate gigliate che rischiavano di diventare pericolose.

Milinkovic 5,5 - Non il miglior Milinkovic. Il serbo ci mette fisicità e impegno, ma ancora non è ai livelli dello scorso anno. Perde qualche pallone di troppo anche se spezza spesso l'azione gigliata. Ma Inzaghi si aspetta ancora qualcosa in più.

Lulic 6,5 - Su quella fascia è un treno. Corre avanti e indietro per tutta la gara nonostante le fatiche degli ultimi giorni si facciano sentire. Buona gara anche dal punto di vista della personalità.

Caicedo 6 Schierato al fianco di Immobile, è lui a dover fare il lavoro sporco in pressione sui difensori e sui centrocampisti viola. (Dal 53esimo Correa 6,5 - Entra bene in partita e fa tutto quello che gli chiede Inzgahi. Ovvero creare scompiglio nella retroguardia gigliata. Le gambe girano bene e si vede).

Immobile 7 - La Fiorentina era una delle poche squadre a cui non aveva ancora segnato. E la sua rete è di fondamentale importanza, visto che regala i 3 punti ai suoi. Per il resto la solita gara fatta di tanta corsa e sacrificio (Dall'85esimo Berisha sv).