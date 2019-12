Le pagelle della Lazio - Caicedo ancora decisivo. Immobile non colpisce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 7 - Tiene a galla la Lazio con una straordinaria parata su Nainggolan nel finale di primo tempo. Non può nulla sulla sassata di Simeone.

Luiz Felipe 6 - Chiude bene gli spazi, non concede grandi occasioni agli avversari. Difende ma prova anche a spingere.

Acerbi 6 - Soffre un po' la vivacità degli attaccanti del Cagliari, che mettono grande pressione per tutta la partita. Decisiva la sua scivolata su Joao Pedro.

Radu 5,5 - Pesa l'anticipo che subisce da Simeone in occasione del gol. Poi non commette particolari sbavature. (Dall'80' Caicedo 7 - Ancora decisivo dalla panchina, come con il Sassuolo regala altri tre punti importantissimi alla Lazio).

Lazzari 6,5 - Spinta costante, fino alla fine della partita. I compagni hanno fiducia in lui e lo cercano, lui risponde sempre presente.

Milinkovic-Savic 6 - Dopo un primo tempo in apnea, riemerge nella ripresa e diventa un fattore nella rimonta della Lazio.

Leiva 5,5 - Fa più fatica del solito a gestire il possesso e a contrastare il pressing degli avversari, soprattutto nel primo tempo. (Dal 64' Cataldi 6 - Con lui in campo la Lazio alza il baricentro e mette le tende nella metà campo avversaria).

Luis Alberto 6,5 - Fino al 93' non aveva lasciato traccia. Trasforma la peggior prestazione stagionale in un ennesimo trionfo.

Lulic 5,5 - Meno coinvolto nella manovra rispetto a Lazzari, non spinge a sufficienza nonostante lo svantaggio. (Dal 56' Jony 6,5 - Viene inserito per mettere palloni al centro dell'area e creare pericoli. È proprio un suo cross a finire sulla spalla di Caicedo e a decidere il match).

Correa 6,5 - Le giocate migliori della Lazio arrivano tutte dai suoi piedi. L'argentino è sempre un punto di riferimento e regala lampi di classe.

Immobile 5 - Non è stata decisamente la miglior partita stagionale del capocannoniere della Serie A: sbaglia tanto e sembra sempre avulso dalla manovra