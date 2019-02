Le pagelle della Lazio - Caicedo decisivo, Immobile non incide

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Non deve compiere grossi interventi. Viene chiamato in causa solo da Trotta nel finale ma respinge con i piedi.

Bastos 5,5 - Qualche sbavatura, soprattutto nel finale quando lascia scappare Pinamonti alle spalle, perdendo la marcatura dell'attaccante.

Acerbi 6,5 - La sua presenza in difesa è fondamentale. Guida la retroguardia con la solita attenzione.

Radu 6 - Meglio rispetto alle ultime uscite, non sbaglia praticamente nulla.

Marusic 5,5 - Inzaghi spera di poter ammirare presto il vero Marusic, che è ancora lontano dal giocatore che imperversava un anno fa sulla fascia destra.

Parolo 6 - Preciso nelle chiusure, sempre un pericolo quando si sgancia in avanti. Sportiello respinge una conclusione pericolosa.

Badelj 6 - Prestazione senza sussulti per l'ex viola, che si fa notare con una buona iniziativa personale solo un attimo prima di abbandonare il campo. (Dal 57' Leiva 5,5 - Viene ammonito subito e non riesce a mettere ordine nel convulso finale).

Luis Alberto 6,5 - Non si vede molto, ma quando ha palla tra i piedi è un pericolo costante per la difesa di casa. Suo l'assist per Caicedo, che poi si inventa il gol dell'1-0. (Dal 65' Lulic 5,5 - Dovrebbe dare qualcosa in più negli ultimi minuti, ma non riesce a far salire la squadra).

Durmisi 6 - Tiene bene su Zampano, impedendo al terzino avversario di rendersi pericoloso. Non si vede tanto in fase offensiva.

Caicedo 6,5 - Un gol e almeno altre due occasioni per colpire. L'intesa con Immobile è da affinare, ma la scelta di Inzaghi paga. (Dal 58' Berisha 5,5 - Più di mezzora per lasciare il segno, ma non si vede quasi mai).

Immobile 5,5 - Solito lavoro lungo tutto il fronte offensivo, generoso e utile alla squadra. Ma non ha occasioni per punire la difesa del Frosinone.