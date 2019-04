Le pagelle della Lazio - Caicedo devastante, Romulo sfortunato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Strakosha 6 - Nulla da fare sulla botta ravvicinata di Quagliarella, fortunato sulla conclusione di Murru che si infrange sul palo.

Wallace 5,5 - Torna titolare dopo diverse settimane e soffre un po' la vivacità degli attaccanti della Samp e gli inserimenti dei centrocampisti. Dalle sue parti i padroni di casa sfondano con più facilità.

Acerbi 5,5 - Una sola sbavatura, che costa la rete di Quagliarella, poi diverse chiusure decisive.

Bastos 6 - Il più attento e concentrato nel trio difensivo laziale. Dalle sue parti la Samp riesce raramente a sfondare.

Romulo 6,5 - Serve a Caicedo l'assist per il gol del raddoppio, poi rischia di chiudere i giochi a inizio ripresa, ma colpisce il palo. Sfortunato, esce per un problema alla spalla. (Dal 69' Marusic 6 - Si sistema a destra e cerca di limitare al massimo le scorribande di Murru. Ci riesce abbastanza bene).

Parolo 6 - Solita prestazione generosa. Dimostra di poter essere utile nel finale di stagione, con due obiettivi ancora da inseguire.

Leiva 5,5 - Qualche errore di troppo in uscita, spesso si lascia sorprendere alle spalle. Un po' di riposo non guasterebbe.

Cataldi 6 - Partita in assoluto controllo per il giovane azzurro, che non soffre gli avversari e dà qualità e sostanza al centrocampo. (Dal 78' Badelj s.v.).

Lulic 5,5 - Prestazione non indimenticabile per il capitano della Lazio, che si limita al compitino e non riesce quasi mai a sfondare sulla corsia mancina.

Correa 6 - Nel primo tempo lavora tra le linee ed è spesso imprendibile per la difesa di casa. Cala nella ripresa, forse stanco per gli impegni ravvicinati.

Caicedo 7,5 - Primo tempo devastante: sblocca subito la sfida, poi raddoppia con uno stacco imperioso. C'è in tutte le azioni più pericolose. (Dal 64' Immobile 6 - Non è un buon momento per l'attaccante campano, che colpisce la traversa su punizione e rimanda ancora una volta l'appuntamento con il gol).