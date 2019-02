Le pagelle della Lazio - Caicedo e Acerbi i migliori. Correa impreciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Praticamente mai chiamato in causa nell'arco dei 90 minuti. Si vede solo su qualche uscita non proprio impossibile da gestire e se la cava bene.

Bastos 5,5 - Nel primo tempo si fa saltare secco da Caputo concedendo quella che è forse l'unica vera occasione da gol per l'Empoli. La sua partita può essere riassunta in qualche errorino tecnico e alcune buone chiusure.

Acerbi 7 - Il migliore della Lazio insieme a Caicedo. Utilizza a volte le buone e a volte le cattive, ma il risultato è sempre lo stesso. Dalle sue parti non si passa mai. Bene anche in fase di impostazione, come spesso capita.

Radu 6 - Solita grinta, solita prestazione solida per il difensore rumeno. Dalla sua parte c'è Di Lorenzo, uno degli esterni più in forma del campionato. Radu si limita a controllarlo e al termine dei 90 minuti se la cava bene.

Romulo 6 - Buon esordio dal primo minuto. Nel primo tempo la Lazio gioca spesso dalla sua parte cercando di sfruttare il suo dinamismo e Romulo si rende protagonista di un paio di percussioni interessanti. Nella ripresa cala come tutta la squadra.

Milinkovic-Savic 6 - Nella prima parte del primo tempo bene in fase di interdizione, meno in quella propositiva. Dalla mezzora in poi è il contrario, col serbo che assiste Correa con due tocchi di classe che l'argentino non sfrutta. (58esimo Cataldi 5,5 - Entra quando la squadra è stanchissima e viene un po' risucchiato nel dinamismo del centrocampo empolese).

Leiva 5,5 - Si vede (e soprattutto si sente) meno del solito in mezzo al campo. Esonerato dai compiti di costruzione del gioco, si fa notare in un paio di chiusure difensive, come spesso capita, di spessore.

Berisha 6 - Altra gara da protagonista per l'ex Salisburgo. Il primo tempo è fatto di corsa ed inserimenti, spesso non assecondati dai compagni. Nella ripresa si vede per un paio di intuizione su punizione e poco altro. (Dal 77esimo Badelj 6 - Entra per provare a riprendere il pallino del gioco in mano e riesce a compiere i dettami di Inzaghi).

Lulic 6 - Solita gara di corsa sulla fascia sinistra. Il sovraccarico di partite dell'ultimo periodo si fa sentire e in certe occasioni perde un po' di lucidità, ma in generale la sua prova è positiva.

Correa 5,5 - A livello di pericolosità è fra i migliori dei suoi, riuscendo spesso e volentieri a saltare il diretto avversario e creare superiorità. Ma le ultime scelte sono quasi sempre o sbagliate o imprecise.

Caicedo 7 - Il migliore della Lazio. Si muove tantissimo al servizio dei compagni, si procura il rigore al termine del primo tempo e lo realizza con freddezza. Nella ripresa manda in porta Correa, ma l'argentino spreca malamente. (Dall'85esimo Pedro Neto 6 - Pochi minuti in campo per il portoghese che riesce comunque ad incidere sulla partita con un paio di giocate di qualità che alleggeriscono la pressione finale dell'Empoli).