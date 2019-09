Le pagelle della Lazio - Caicedo il migliore, Immobile segna ma sparisce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL-Lazio 2-1 (63' Petagna, 90'+2 Kurtic; 17' Immobile)

Strakosha 5,5 - Non ha grandissime o specifiche responsabilità. Ma non trasmette neanche grande tranquillità al reparto, oggi.

Patric 5,5 - Qualche difficoltà su Di Francesco, che di tanto in tanto prova a scattare, pur senza pungere in fin dei conti. Rimedia un giallo per un duro placcaggio proprio sull'attaccante ex Sassuolo. Esce per un problemino fisico a inizio ripresa. (Dal 48' Vavro 5,5 - Come altri due compagni, resta a guardare Petagna che tutto solo si gira in occasione del pareggio estense. Deve ambientarsi).

Acerbi 6 - Giornata non entusiasmante per la difesa di Inzaghi, lui tiene in piedi la baracca come può, trovando il tempo per metterci qualche pezza. Sul 2-1 si poteva fare di più?

Radu 5 - Chiude coi crampi, anche se gli avversari non sempre ne approfittano. Tante sbavature: da uno come lui non ce le si aspetta. Tomovic lo surclassa nello stacco sull'1-1 di Petagna.

Lazzari 5,5 - Ritrova il suo passato e ci sarà anche un pizzico di emozione. Resta il pendolino che quando parte non lo ferma nessuno, ma in questa gara ha troppe pause.

Parolo 6 - Nel primo tempo, i suoi inserimenti mettono in difficoltà il centrocampo avversario. Cala alla distanza come tutta la squadra.

Leiva 6 - Solita diga a centrocampo, nel primo tempo detta un ritmo infernale che ovviamente lui e i suoi compagni non possono reggere per tutta la partita. (Dal 67' Milinkovic-Savic 5 - Il coniglio è rimasto nel cilindro. Impatto quasi nullo sulla partita, non dà la scossa che Inzaghi gli chiedeva).

Lus Alberto 6,5 - Il migliore dei suoi, e non solo perché ogni suo tocco è una gioia per gli occhi. Ogni pallone passa da lui, ha anche l'occasione di rendersi pericoloso in proprio ma Berisha gli nega il gol.

Lulic 5,5 - Duella in velocità e non solo con D'Alessandro e Di Francesco, che lo mettono in difficoltà. Poco incisivo in avanti.

Caicedo 6,5 - Vive un buon momento, ormai così lungo da far pensare che non sia solo un momento. È il primo dei suoi a rendersi pericoloso, solo la sfortuna e una mira leggermente sbagliata gli negano la rete. Cala a inizio secondo tempo, è tra coloro che guardano Petagna colpire comodamente. (Dal 67' Correa 5 - Come Milinkovic, non riesce a incidere sulla partita, al suo ingresso già indirizzata in favore della SPAL. Nel suo caso, si sente tanto la differenza con il sostituito).

Immobile 5,5 - Troppo poco a parte il gol su rigore. Gira attorno a Caicedo e scambia con l'ecuadoriano, ma il suo meglio lo darebbe quando punta la porta. E oggi non lo fa quasi mai.