Le pagelle della Lazio - Caicedo incubo granata, Immobile non sbaglia. Hoedt da brividi

Torino-Lazio 3-4

Marcatori: 15’ Pereira (Laz), 19’ Bremer (Tor), 24’ rig. Belotti (Tor), 49’ Milinkovic-Savic (Laz), 87' Lukic (Tor), 95' rig. Immobile (Laz), 97' Caicedo (Laz)

Reina 6 - Sul rigore c’era quasi arrivato, tanto per aumentare la sua fama. Poche responsabilità sulla prima rete granata, per il resto del match non subisce moltissimi tiri verso la porta.

Luiz Felipe 6,5 - Dei tre centrali della Lazio è il migliore: su Verdi compie una chiusura clamorosa dopo un ottimo recupero, quando può si propone anche in attacco.

Hoedt 5 - Una disattenzione simile, con un risultato praticamente in cassaforte, è difficilmente commentabile. Unico errore pesante del match, il gol di Caicedo lo salva. Il giudizio, però, non cambia.

Acerbi 5,5 - A volte anche il numero 33 ha qualche disattenzione decisiva. Sbaglia la marcatura sul gol di Bremer, prova a farsi perdonare ma la scelta sbagliata resta.

Patric 6,5 - Si impegna molto sulla corsia di competenza, appena trova spazio prova l'affondo. Buona la giocata per Pereira che porta il gol, dà sempre l'appoggio ai compagni.

Milinkovic-Savic 7,5 - Mai un tocco di troppo. Il Sergente si mette in mezzo al campo e gestisce il gioco, con aperture e una punizione niente male che beffa Sirigu sul secondo palo.

Parolo 5,5 - Inizia molto bene facendo filtro a centrocampo, ma col passare dei minuti gira a vuoto e non riesce più a bloccare le giocate e gli inserimenti dei centrocampisti granata. (Dal 46’ Lucas Leiva 6,5 - Quando entra in campo diventa decisivo. Si muove bene e i suoi suggerimenti in profondità svegliano completamente la Lazio).

Pereira 6,5 - Fa e disfa. Prima il gol su un ottimo inserimento, poi il calcio di rigore procurato: il tocco è minimo, ma vista la difesa piazzata poteva evitare un intervento simile. (Dal 46’ Akpa Apro 6 - Entra bene in campo, prova a spaventare Sirigu con una conclusione in porta).

Fares 6 - Il 4-3-1-2 di Giampaolo lo tiene un po’ troppo basso, ogni tanto prova ad alzare il raggio d’azione: non punge mai, ma il sacrificio non manca. (Dall’ 80’ Cataldi 6 - Buon ingresso, inizia a fare densità e quando può aiuta i compagni in fase offensiva).

Correa 6,5 - Primo tempo a corrente alternata, ma quando accende la luce spacca la partita: strappo personale e calcio di punizione, decisivo per il pareggio. (Dal 73’ Caicedo 7,5 - Non molla mai, anche quando il direttore di gara ha fischiato la fine. Da terra si inventa il gol che decide la partita, è l'uomo degli incubi granata dopo la notte di Halloween.).

Muriqi 6 - Non male l’esordio, soprattutto sui movimenti. Bene sul primo gol, giusto il pallone teso in area. Con il passare dei minuti paga un po’ tutto, ma non tira mai indietro la gamba. (Dal 56’ Immobile 7 - Entra in campo e si nota un po' di nervosismo. A ogni modo si carica la squadra sulle spalle e non sbaglia dal dischetto).

Simone Inzaghi 7 - La vince col cuore e con i cambi. La Lazio non brilla nel primo tempo, ma ha il solito merito di crederci fino alla fine. Ancora qualcosa da migliorare, ma vista la settimana trascorsa va bene così.