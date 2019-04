Le pagelle della Lazio - Correa balla a San Siro, sfortuna Milinkovic

Fonte: Dall'inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-Lazio 0-1

Strakosha 6,5 - Felino nel neutralizzare il fendente di Calabria, decisamente più ballerino e pittoresco quando c'è da giocare il pallone con i piedi.

Bastos 7 - Gli attaccanti del Milan non lo impensieriscono più di tanto, così prova a griffare la semifinale: i centimetri gli sono ostili, sia con il destro che con la zuccata: la sfera finisce sempre fuori di pochissimo.

Acerbi 6,5 - Di testa le prende praticamente tutte lui, senza dare spazio a Piatek.

Luiz Felipe 6,5 - Si alza per prendere chi gli gravita nelle vicinanze, sbaglia poco.

Romulo 6,5 - Sulla sua fascia tenta più di contenere, senza grossi problemi del resto. Quando prova la percussione troverebbe anche lo spazio per affondare.

Milinkovic-Savic s.v. - Era il giorno giusto per riscattarsi dalla multa di 85 mila euro dopo l'espulsione contro il Chievo, decisamente veniale. Si fa male dopo un quarto d'ora (dal 16' Parolo 6,5 - Lavoro prezioso in mezzo al campo, non perde praticamente mai il possesso. Regala un assist a Immobile solo da spingere in rete).

Leiva 6,5 - L'uomo dei calci piazzati, recapita un paio di palloni verso Bastos che meriterebbero miglior sorte. Gli viene negata la gioia personale da Reina.

Luis Alberto 6,5 - Mette qualità nel suo incedere, non si fa vedere troppo in fase difensiva. Parla la stessa lingua - calcistica - di Correa, rientra

Correa 7,5 - Danza con il pallone, quasi portandosi via il diretto avversario. Reina in due occasioni è straordinario e gli nega il gol, al terzo tentativo trova l'imbucata (dal 74' Caicedo 6,5 - Mantiene il pallone ben lontano dall'area di rigore, non sbaglia nemmeno un appoggio. Simulazione veniale, poteva evitare) .

Immobile 6 - Sembra quello della Nazionale, oppure di Siviglia o Dortmund. Sbaglia quasi tutti i palloni, con scelte anche abbastanza semplici da prendere. Questo fino al cinquantesimo, quando smarca con un colpo di tacco l'avanzare di Correa: da lì in poi cambia, servendo l'assist per l'1-0 di Correa. Tantissimi gli errori, tra stop e conclusioni sballate.