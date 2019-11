Le pagelle della Lazio - Correa decide. Bastos e Vavro tengono botta

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Cluj 1-0 (fine primo tempo): 24’ Correa

PROTO 6 - Esordio assoluto in stagione per l’estremo belga. Nella prima frazione solo due pericoli, fra questi un palo, ma l’ex Anderlecht è apparso comunque presente. Buona la parata nella ripresa su Omrani.

BASTOS 6,5 - Il salvataggio su Omrani vale da solo la sufficienza anche se il centrale angolano è spesso poco preciso. Mette sostanza e piglio a servizio della causa.

VAVRO 6 - A lui e Bastos viene chiesto da Inzaghi di presidiare l’area di rigore e nella prima frazione assiste praticamente da spettatore non pagante al match. Nella ripresa il Cluj scende in campo con maggior verve e il lavoro aumenta. Bada al sodo ed è ciò che serve.

ACERBI 6 - L’impostazione del gioco dalle retrovie passa inesorabilmente dai suoi piedi. La sua posizione è decisiva per gli equilibri della squadra. Dalla parte sinistra la Lazio ha sia Luis Alberto che Jony e la fase difensiva spetta quasi tutta a lui con il supporto degli altri centrocampisti.

LAZZARI 5,5 - Si vede poco in avanti. Nella prima frazione ha anche pochi problemi in fase di copertura. Nella ripresa, invece, soffre i due avversari sulla sua corsia, ma l’impegno non manca. In extremis si butta in profondità per tentare il colpo del ko ma il pallone di Caicedo è lento e prevedibile. Pochi minuti dopo prova a fare meglio nel servire il panterone biancoceleste ma senza esito.

PAROLO 6 - Sostanza. Allo stato puro. Corre. Lotta. Il centrocampo del Cluj non è granché ma la sua impronta si vede.

CATALDI 6 - Buon pallone al 15’ per Adekanye che spreca malamente. Il suo compito è quello di gestire il traffico in mezzo al campo e lo fa discretamente. Lavoro oscuro ma utile.

LUIS ALBERTO 6 - Per esperienza è lui il faro di questa Lazio sperimentale. Quando riesce ad azionarsi la qualità viene fuori come al 31’ dove tenta il colpo a girare dal limite dell’area. Serve anche un pallone d’oro a Correa sul finire del primo tempo che però viene sprecato. Nella ripresa si mangia un gol clamoroso su invito dello stesso Correa che pesa sul voto finale.(Dall’80 PATRIC SV )

JONY 5,5 - Uno spunto nel primo tempo e niente altro da segnalare se non che il Cluj riesce a passare più facilmente dalla sua fascia rispetto a quella di competenza di Lazzari. Bella la punizione ad inizio ripresa finita di poco a lato. (Dal 74’ LULIC 6 - Viene mandato in campo per mettere esperienza nella gestione del risultato. Fa ciò che gli viene chiesto)

CORREA 7 - Primo pallone pericoloso in aria e Lazio in vantaggio con un bel diagonale. Sul finire della prima frazione spreca il pallone del 2-0 malamente. E’ sicuramente il più in palla dei suoi. Dai suoi piedi transitano tutti i palloni più pericolosi. Decisivo.

ADEKANYE 6 - Col Cluj, all’andata aveva fatto il suo esordio internazionale con la maglia della Lazio. Al ritorno è alla prima da titolare e mette sui piedi di Correa il pallone del vantaggio. Veloce e mobile: è fastidioso per gli avversari quanto difficile da marcare. Sfruttando queste sue qualità al 55’ reclama un rigore per un contatto con Boli ma l’arbitro giustamente lo ammonisce per simulazione figlia della giovane età. In ogni caso una buona prima uscita da titolare per l’ex Liverpool. (Dal 65’ CAICEDO 5,5 - Inzaghi lo manda in campo per dare più peso all’attacco nel momento del match in cui il Cluj è più pericoloso. La squadra lo usa come riferimento in avanti ma in area non si vede mai)