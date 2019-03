Le pagelle della Lazio - Correa e Luis Alberto inventano. Radu in ritardo

Fonte: Fiorentina-Lazio 1-1

Strakosha 6 - Incolpevole sul gol, è spettatore non pagante per il resto.

Patric 6,5 - Per un tempo non c'è nessuno dalle sue parti, non rischia praticamente mai di essere preso in velocità.

Acerbi 6 - Ingaggia un continuo duello con Simeone, riesce a limitarlo anche isullo scatto.

Radu 5 - Si fa saltare netto da Mirallas in occasione dell'1-1, poi perde il belga subito dopo e rischia il 2-1 (dal 77' Bastos s.v.)

Marusic 6 - Difende bene, non spinge più di tanto.

Milinkovic 6,5 - Geniale il passaggio che potrebbe valere l'1-0 a Immobile. Prova qualche tiro dalla distanza, ma senza precisione.

Leiva 6 - Mette ordine in campo, almeno per un'ora.

Luis Alberto 6,5 - Tutti i palloni offensivi passano dai suoi piedi, però gli manca quel guizzo finale. Non un buon rapporto con Orsato (dal 75' Romulo s.v.)

Lulic 6 - Fa buona guardia su Chiesa, ma ha anche la fortuna che non stia granché bene (dal 67' Badelj 5,5 - Cambio di modulo che non porta molti vantaggi)

Correa 7 - Stupenda l'azione dell'1-0, folleggia in mezzo alla difesa viola con molta naturalezza.

Immobile 6,5 - Grande merito nel segnare, troppi gol sbagliati. Perde il pallone dell'1-1 cercando ostinatamente il fallo.