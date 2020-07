Le pagelle della Lazio - Correa match winner, Immobile fa 35 in campionato

Lazio-Brescia 2-0 (17' Correa, 83' Immobile)

Strakosha 6 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, nonostante il buon approccio da parte del Brescia. Niente da segnalare sui pochi palloni che arrivano dalle sue parti.

Patric 6.5 - Gli ospiti provano spesso a sfondare sulle corsie, ma con l'aiuto di Lazzari riesce a gestire le incursioni bresciane. Si vede anche in attacco quando trova maggiori spazi.

Luiz Felipe 6 - Guida la linea difensiva e riesce a bloccare anche le avanzate degli ospiti, limitando i danni. (Dall'85' Vavro s.v.).

Acerbi 6 - Solita esperienza per il numero 33, si fa trovare dai compagni sia nella costruzione del gioco sia sui calci piazzati. (Dall'87' Bastos s.v.).

Lazzari 6 - È l'arma in più di questa squadra: quando c'è campo spacca in due la difesa e crea superiorità numerica, ma si sacrifica anche in difesa. Da rivedere nell'atteggiamento, un po' troppo nervoso in alcune situazioni. (Dal 56' Marusic 5.5 - Non ha un buon impatto sulla sfida, non spinge come sa fare).

Milinkovic-Savic 6.5 - Gioca a ritmi molto bassi, ma quando prova a premere sull'acceleratore diventa un bel problema. Andrenacci lo limita come può, spreca diverse occasioni.

Parolo 5.5 - Paga il caldo, si vede poco e non riesce quasi mai a gestire le giocate di Viviani e Tonali, concedendo troppo ai due centrocampisti del Brescia.

Luis Alberto 7 - Nei primi minuti della sfida prova spesso la verticalizzazione, ma viene chiuso dalla difesa ospite. Quando alza il ritmo la Lazio sfonda, è un pericolo costante per la squadra di Lopez.

Jony 6 - Due buone accelerazioni dopo pochi minuti, poi la posizione di Sabelli lo costringe ad un lavoro extra in difesa. (Dal 57' Lukaku 6 - Trova più spazio rispetto al compagno di reparto e diventa una spina nel fianco per gli ospiti).

Correa 8 - Partita stratosferica: gol con scambio nell'area piccola, poi l'assist con un bel coefficiente di difficoltà. Gran partita, è lui il match winner dell'Olimpico. (Dall'84' Adekanye s.v.).

Immobile 7 - L'obiettivo è chiaro, vuole segnare a tutti i costi. Con il passare dei minuti inizia a sbagliare un po' troppo, ma trova davanti a sé anche un ottimo Andrenacci. Alla fine trova il gol numero 35, ma con maggiore lucidità avrebbe potuto superare il record di Higuain già nella partita di questa sera.

Simone Inzaghi 6 - Si limita a gestire una partita senza troppi patemi. Bene anche nei cambi, gestisce le forze nella penultima gara della campionato.