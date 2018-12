Le pagelle della Lazio - Correa illumina, Immobile realizza. SMS smarrito

© foto di Insidefoto/Image Sport

CHIEVO-LAZIO 1-1 (24' Pellissier; 66' Immobile)

Strakosha 6 - Freddato da Pellissier, nel finale salvato dai suoi difensori.

Wallace 6 - Non sarà mai bello a livello stilistico. Però deve far paura trovarselo davanti. Decisivo nel finale.

Acerbi 5,5 - Lento (più nella lettura che nel movimento) in occasione del gol di Pellissier. Si riscatta negandogli qualsiasi tipo di rifornimento di lì in poi.

Radu 5,5 - Si fa ammonire quasi subito, resta negli spogliatoi all'intervallo più che per ragioni tattiche che per suoi effettivi demeriti. (Dal 46' Caicedo 6,5 - Al netto dei suoi meriti, entra e cambia la partita a livello tattico).

Marusic 5,5 - Fatica a liberare la corsa, un po' meglio in fase difensiva. (Dal 55' Patric 6 - Fino al 90', non un gran passo in avanti rispetto al compagno di squadra. Poi salva sulla linea e porta a casa la pagnotta).

Parolo 6,5 - È per distacco il più pericoloso dei suoi nel primo tempo. Mantiene il ritmo nella ripresa e offre anche a Immobile la palla del possibile 2-1.

Badelj 5,5 - Il paragone con Leiva pesa fin troppo: a livello di copertura, costruzione e carisma, quindi praticamente tutto, è un passo indietro all'ex Liverpool. Prima di uscire, sfiora il 2-1. (Dall'82' Berisha s.v. -).

Milinkovic-Savic 5,5 - Qualcuno ci dica che fine ha fatto. I colpi ci sono, le qualità non si discutono. Ma per uno come lui il compitino non può essere sufficiente.

Lulic 5,5 - Perde il duello diretto con Depaoli.

Correa 7 - Il migliore, senza dubbio. E soprattutto il più bello da vedere. Nel primo tempo si accende a intermittenza, nella ripresa illumina la Lazio con giocate e preziosismi vari, oltre a un dinamismo che mette in crisi gli avversari. Stupenda la combinazione che libera Immobile al gol.

Immobile 6,5 - Segna un gol, ma potrebbe farne almeno altri due. Il palo gli nega la doppietta, l'imprecisione un altro paio di occasioni. Forse non la sua serata migliore, forse non proprio implacabile. Però quando serve c'è. Il 50% dei gol della Lazio porta la sua firma. Da anni ormai.