Le pagelle della Lazio - Correa provvidenziale, Radu in difficoltà

Lazio-Milan 1-1

Strakosha 6.5 - Il tocco su Calhanoglu non si vede ma c'è ed è decisivo quanto basta per indirizzare il pallone sul palo. Sfortunato nel gol di Kessié dove nulla può sulla deviazione di Wallace.

Wallace 6.5 - Difficile imputargli colpe nella deviazione sfortunata sul tiro di Kessié. Solida prova difensiva dove può anche segnare, non fosse stato per Donnarumma.

Acerbi 6.5 - Prova solida, sicura, nel quale non permette a Cutrone di avvicinarsi nell'area di rigore.

Radu 5.5 - Il peggiore del reparto, Suso lo mette in difficoltà. (Dall'82' Caicedo sv).

Marusic 6 - Parte forte, sfonda sulla destra e serve qualche buon pallone. Cala nella ripresa quando in contemporanea cresce Borini.

Parolo 6.5 - In mediana è il migliore. Fa tutto: ruba palloni, imposta, si inserisce negli spazi, conclude in porta.

Badelj 6.5 - Una delle migliori prove da quando è alla Lazio. Ordine e geometrie unite all'abilità nelle conclusioni dalla distanza.

Milinkovic-Savic 6 - La sostituzione dopo poco più di un'ora sembra una bocciatura. In verità è molto presente nel primo tempo, partecipando attivamente nella manovra offensiva. (Dal 65' Lukaku 5.5 - Tanta corsa ma poca incisività).

Lulic 5.5 - Si vede poco e insieme a Radu soffre la coppia Suso-Calabria, in particolar modo lo spagnolo.

Luis Alberto 6.5 - Alcune giocate sono da applausi, gioca di fioretto e strappa applausi. Un passo in avanti rispetto alle prove di inizio stagione. (Dal 64' Correa 7 - Gol splendido per tecnica, coordinazione, freddezza. E la Lazio grazie a lui è ancora in zona Champions).

Immobile 6 - Non segna ma impegna costantemente i difensori e anche Donnarumma. E non molla mai.