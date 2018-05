Le pagelle della Lazio - Decisivo De Vrij, Caicedo spreca troppo

Risultato finale: Crotone-Lazio 2-2

Strakosha 5,5 - Ha qualche responsabilità sulla rete di Ceccherini, accenna l'uscita e manda in confusione la difesa biancoceleste. Per il resto nulla da eccepire.

Wallace 5,5 - Un primo tempo abbastanza positivo per il centrale brasiliano, sbanda invece nella ripresa perdendosi spesso in marcatura Nalini.

De Vrij 7 - Il pareggio porta soprattutto la firma del tanto chiacchierato centrale olandese, il suo salvataggio sulla linea sul mancino di Rohden permette alla Lazio di arrivare al pareggio.

Radu 5 - Prestazione da dimenticare per l'esperto difensore della Lazio, si perde in marcatura Simy che tutto solo di testa insacca la rete del pareggio nel primo tempo. (Dal 55' Caceres 6 - Esce bene nel finale quando comincia a scodellare tanti traversoni interessanti per Milinkovic-Savic).

Basta 5,5 - Buon lavoro in fase difensiva nonostante qualche momento di apnea, spedisce in mezzo diversi traversoni imprecisi per i compagni. (Dal 65' Nani 5,5 - Lo si nota soltanto per l'ammonizione ricevuta, mai pericoloso come avrebbe desiderato Simone Inzaghi).

Murgia 5,5 - Tanta corsa ma poco costrutto, si dà da fare in fase di recupero palla mentre manca in fase di proposizione misto ad alcuni errori di gioventù. (Dal 55' Patric 5,5 - Il suo ingresso non sposta gli equilibri, pochi palloni giocabili per lo spagnolo).

Leiva 6 - Prova a portare la croce in mezzo al campo come ormai di consueto, è dappertutto come sempre e prova a catalizzare la manovra biancoceleste.

Milinkovic-Savic 6,5 - Un secondo tempo che non era cominciato nei migliori dei modi poi esce fuori nel momento del bisogno, perfetto il suo movimento in area di rigore per la rete che stabilisce la parità.

Lulic 6,5 - Corona la sua azione personale guadagnandosi e trasformando il calcio di rigore che aveva portato avanti la Lazio, il capitano non abbandona la nave.

Felipe Anderson 6,5 - Si accende a tratti il brasiliano e fa male alla difesa del Crotone, prima manda in porta Caicedo che spreca poi non perdona invece Milinkovic-Savic.

Caicedo 5 - Fa di tutto per far rimpiangere Ciro Immobile, poco movimento davanti e spreca un'occasione colossale a tu per tu con Cordaz. Sfortunato in avvio di ripresa quando colpisce la traversa.