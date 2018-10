Le pagelle della Lazio - Difesa disastrosa, Milinkovic peggiore in campo

Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 (4' Da Costa, 23' Parolo, 28' Kostic, 52' Jovic, 94' Da Costa)

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

© foto di Federico Gaetano

Proto 6 - Gli attaccanti dell'Eintracht arrivano da tutte la parti. Subisce quattro gol, ma poco poteva fare sulle conclusioni. La difesa lo lascia al suo destino.

Luiz Felipe 5 - Serata da dimenticare. A sinistra l'Eintracht fa quello che vuole, lui non riesce ad arginare l'onda tedesca.

Acerbi 5 - Stavolta gli straordinari... non pagano. Affonda come tutta la difesa, non dà sicurezza. Suo il buco clamoroso che dà il via al terzo gol tedesco.

Wallace 5.5 - Dalla sua parte Gacinovic spinge meno, prova a coprire il passo falso di Acerbi ma la sufficienza resta un miraggio.

Basta 4,5 - Fuori partita fin dai primi minuti. Non spinge e non attacca. L'espulsione (più che ingenua) nel primo tempo segna poi inesorabilmente la sua prestazione.

Parolo 6 - Ha il merito di segnare il gol del momentaneo pareggio. Si limita a contenere senza però rischiare la giocata. Migliore in campo per difetto.

Lucas Leiva 5 - Schierato a sorpresa al posto di Badelj, il regista non riesce a dettare i tempi della manovra come di consueto. Pressato dalle mezzali tedesche, finisce con lo scomparire nel secondo tempo. Si limita alla gestione ordinaria. Troppo poco. (Dal 76' Luis Alberto s.v.).

Milinkovic-Savic 4,5 - Irriconoscibile. Sbaglia anche il passaggio più elementare, non incide e non trascina. L'uomo in meno della Lazio. (Dal 64' Berisha 6 - Esordio assoluto con la maglia della Lazio dopo due mesi di stop. Non può fare molto, sufficienza di incoraggiamento).

Durmisi 6 - Positivo ma sfortunato. Qualche bella accelerata sulla fascia prima di uscire per infortunio dopo pochi minuti. (Dal 18' Lulic 5,5 - Se la cava meglio grazie all'esperienza. Vista la situazione, si limita a contenere. Un solo cross in area di rigore, sbagliato).

Correa 5 - Parte bene, tra i più vivaci del primo tempo grigio della Lazio. Suo l'assist per il gol di Parolo, sempre suo il cartellino rosso diretto ricevuto per un fallaccio da dietro su Kostic. Lascia i suoi in 9.

Immobile 5,5 - Lotta praticamente da solo contro tutta la difesa dell'Eintracht. Le occasioni sono poche, le palle giocabili ancora meno. L'abnegazione non manca mai, ma stavolta non basta.