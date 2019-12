Le pagelle della Lazio - Difesa horror, Proto unico a salvarsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proto 6.5 – Si esibisce in un paio di parate importanti che salvano il risultato, ma nulla può sulla girata di Gnagnon e sul tap-in dello stesso difensore a tempo quasi scaduto. Una delle pochissime note positive in una serata pessima per la Lazio.

Bastos 5.5 – Gli attaccanti del Rennes svariano su tutto il fronte mettendolo in difficoltà in più di una occasione, lui cerca di fare quel che può senza però riuscire ad arginare le offensive francesi.

Vavro 5 – Inzaghi gli concede ancora una chance, ancora una volta non sfruttata: troppo impreciso e a volte distratto, si fa rubare un paio di palloni che gridano vendetta. Errori che un centrale di difesa non può permettersi. (Dal 75' Falbo s.v.)

Acerbi 5 – La sua marcatura blanda permette a Gnagnon di battere Proto per il vantaggio francese. Non è il solito, sembra spaesato e poco concentrato; a confermarlo anche un paio di palloni persi non certo da lui.

Lazzari 5.5 – Il motorino di Inzaghi, contro il Rennes, non ha la benzina per sprintare: in un paio di occasioni ci prova anche, ma rimane a secco troppo presto.

Parolo 5 – Si piazza in mediana, ma non sembra essere in serata: gli manca sempre lo spunto per l'inserimento vincente, il suo marchio di fabbrica. Si limita a girare per il campo cercando di imporsi in fase di interdizione, ma anche in quel senso non trova la fortuna sperata.

Cataldi 5 – le chiavi della cabina di regia, per stasera, sono sue e lui cerca di non far rimpiangere Leiva, missione praticamente impossibile. Perde troppi palloni e si dimostra nervoso fin dall'inizio rimediando un'ammonizione che lo costringerà a saltare la prima partita europea della prossima stagione.

Luis Alberto 5.5 - Quello che scende in campo è lontano parente dell'uomo assist ammirato in campionato: non gli riesce mai la giocata, neanche la più semplice. Una serata storta per lo spagnolo capitata al momento sbagliato. (Dal 60' Berisha 6: 30 minuti di sostanza per il kosovaro nonostante il risultato ormai compromesso)

Jony 5 – Una sola accelerazione, poi più nulla: lo spagnolo non riesce ad ingranare finendo per litigare con qualunque giocatore indossi qualcosa di rosso sul terreno di gioco.

Caicedo 5 – Un corpo estraneo al match per tutta la partita, l'ecuadoregno stavolta non riesce a mettere in mostra il proprio talento: vaga per il campo senza una meta precisa fino a quando l'arbitro non fischia la fine.

Immobile 5 – Il bomber laziale, capocannoniere della Serie A, in Francia ha le polveri bagnate: il numero 17 ci prova svariando su tutto il fronte d'attacco ma nei suoi piedi non arriva mai la palla giusta per tentare la conclusione a rete. Inzaghi gli risparmia il finale in vista della sfida con il Cagliari. (Dal 68' Adekanye 5.5: entra per dare una scossa, semplicemente non ci riesce)