Le pagelle della Lazio - Disastro Marusic, Immobile non scarta regali

Siviglia-Lazio 2-0 (20' Ben Yedder, 78' Sarabia)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 5,5 - Sfortunato, ma anche un po’ impreciso in occasione dell’1-0 sevillista. Il tiro di Sarabia è assai lento, la sua respinta proprio sui piedi di Ben Yedder. Può fare poco ben poco invece sul 2-0 firmato Sarabia.

Patric 5,5 - Nessun errore eclatante, anche se quando c’è da costruire dalle retrovie lascia tanto a desiderare. È proprio lui, però, a tenere in gioco Ben Yedder sulla ribattuta di Strakosha (Dal 47’ Correa 5 - Inzaghi lo getta nella mischia alla ricerca dell’impresa e il grande ex di giornata insieme a Immobile mette subito in apprensione la difesa avversaria. Una mera illusione, perché ‘El Tucu’ sparisce ben presto dal campo).

Acerbi 6,5 - Il solito leader, della difesa e di tutta la squadra. Oggi potrebbe impreziosire la sua prova anche con un gol, ma Vaclik gli dice di no con una grande parata nella ripresa.

Radu 6 - Prova senza sbavature per il difensore biancoceleste, che a sinistra non soffre particolarmente i laterali e gli attaccanti del Siviglia.

Marusic 4,5 - È tra i peggiori in assoluto della doppia sfida col Siviglia. Se all’andata si era infatti divorato l’occasione più ghiotta per pareggiare, oggi ha ripristinato la parità numerica in campo rimediando il cartellino rosso a causa di una gomitata al volto di un avversario.

Milinkovic-Savic 5 - Grave ingenuità, quando sbaglia il passaggio che avvia l’azione del vantaggio biancorosso. Fa quel che può, provandoci pure con un colpo di testa a fine primo tempo, ma non è ancora al meglio e la sua prestazione risulta così nettamente al di sotto della sufficienza (Dal 55’ Romulo 6,5 - Tra le poche buone notizie arrivate stasera, c’è la conferma che l’ex Genoa possa diventare un giocatore prezioso per questa Lazio. Era stato proprio lui a far espellere Vazquez per doppia ammonizione, trattenuto dopo un doppio dribbling).

Badelj 6 - Primo tempo ordinato per il croato, che fa girare piuttosto bene il centrocampo della Lazio in fase di possesso palla. Cala un po’ nella ripresa, quando la stanchezza inizia a farsi sentire (Durmisi s.v.).

Cataldi 5,5 - Prova senza infamia e senza lode in una partita in cui la mediana della Lazio avrebbe dovuto offrire sicuramente molto di più per sorprendere i nervionenses.

Lulic 5,5 - Spinge molto sulla fascia sinistra nel primo tempo, reclamando un calcio di rigore per un dubbio atterramento di Mercado. Davanti a Vaclik, in ogni caso, sarebbe servita molta più cattiveria.

Caicedo 5,5 - L’intesa con Correa e Immobile regala a tratti spettacolo e assist (possibilmente) vincenti, ma manca il graffio che incida sul risultato. Sia dal ‘Pantera’ che dai compagni di reparto.

Immobile 5 - Non è ancora tornato alla condizione migliore dopo l’infortunio e lo si nota. Poco e niente, fatta eccezione per un bel pallonetto su invito di Caicedo nella ripresa. Compleanno da dimenticare.