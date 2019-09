Le pagelle della Lazio - Il Sergente a due facce. Bene Luis Alberto

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Battuto dal rigore perfetto di Kolarov, per sua fortuna intervengono i pali sulle conclusioni velenose di Zaniolo.

Luiz Felipe 5,5 - Non un grande impatto del centrale italo-brasiliano. Soffre Kluivert e i movimenti di Dzeko, è spesso in ritardo nelle chiusure. Viene anche ammonito presto e forse questo (oltre a un piccolo problema fisico) spinge Inzaghi ad affrettare la sua sostituzione. (Dal 40' Bastos 6 -).

Acerbi 6 - Solita prestazione maiuscola del centrale, che festeggia nel migliore dei modi la convocazione di Mancini. Sempre attento, concede poco agli attaccanti avversari.

Radu 6,5 - Da epurato a protagonista nella partita più importante. Non soffre Under, si sgancia spesso in avanti e nella ripresa serve a Lazzari un pallone invitante, che l'esterno spreca malamente.

Lazzari 6 - Primo tempo in sordina, poi nella ripresa aumenta i giri del motore e crea grossi grattacapi alla difesa avversaria. Si divora un gol e ne segna uno a gioco già fermo.

Milinkovic-Savic 6 - Primo tempo un po' in affanno, è lui a provocare il rigore trasformato da Kolarov. Si riscatta nella ripresa, sradicando il pallone dai piedi proprio del terzino e dando il là all'azione del pareggio di Luis Alberto. (Dal 71' Parolo 6 - Il suo ingresso poteva decidere la sfida, ma la traversa gli nega la gioia del gol).

Leiva 6 - Comincia la sua sfida con una gran conclusione, che si infrange contro il palo. Poi solito lavoro in copertura e grande intelligenza.

Luis Alberto 6,5 - Trova il gol del pareggio con un colpo da biliardo. Sempre presente in ogni azione pericolosa, uomo ovunque nel centrocampo di Inzaghi.

Lulic 6 - Tiene a bada Under e Florenzi, rischiando pochissimo. Si vede poco in proiezione offensiva, prestazione senza infamia né lode. (Dal 78' Jony s.v.).

Correa 6,5 - Anche lui colpisce un palo clamoroso. Spreca qualche buona occasione ed è talvolta egoista, ma la sua qualità manda in crisi la difesa romanista.

Immobile 6,5 - Solito lavoro per la squadra, sfortunato come i compagni di squadra per il legno colpito. Serve l'assist vincente a Luis Alberto.