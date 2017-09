Le pagelle della Lazio - Immobile bomber, riscatto Marusic

Risultato finale Hellas Verona-Lazio 0-3

© foto di Federico Gaetano

Strakosha 6.5

Compie un vero e proprio miracolo sul calcio di punizione di Fossati, sventando il gol del Verona. Ordinaria amministrazione per tutta la ripresa.

Patric 6

Torna in campo dopo un periodo ai margini e, vista l'emergenza difensiva, fa l'esordio da difensore centrale. Lo spagnolo svolge bene il proprio compito.

Luiz Felipe 6

La coperta corta in difesa gli regala l'esordio da titolare in Serie A. Il brasiliano non sfigura, anche se gli attaccanti veronesi non lo mettono mai in apprensione.

Radu 6

E' l'unico superstite della difesa titolare. Ne diventa la colonna portante, mettendoci esperienza e sempre i giusti movimenti.

Marusic 7

Dopo la disastrosa partita con il Napoli, il montenegrino si fa perdonare. Si procura il calcio di rigore, serve a Immobile il pallone del raddoppio e corona la prestazione siglando il primo gol in Serie A e in biancoceleste.

Parolo 6

Solita grinta e quantità in mediana, che gli costa anche un altro cartellino giallo. Prova pure qualche inserimento e conclusione personale, senza troppa fortuna.

Leiva 6.5

Una gara di sostanza seppur non appariscente. Si piazza davanti la difesa e ruba ogni pallone, dai piedi dell'argentino nasce la manovra biancoceleste. (Dall'83' Di Gennaro sv).

Lulic 6

Con il forfait di Milinkovic-Savic, si sposta dalla corsia esterna e si muove da mezzala. Solita corsa, buoni inserimenti come gli chiede Inzaghi, non si danna più di troppo.

Lukaku 6.5

Quando non è chiamato a compiti difensivi, dà il meglio di sè. Spinge molto sulla corsia sinistra, arrivando sul fondo e mettendo in mezzo palloni interessanti. (Dal 68' Murgia 6: sperava in una maglia da titolare, entra a far legna a risultato ormai acquisito).

Luis Alberto 6.5

Lo spagnolo è uno dei perni di questa Lazio, accende la manovra grazie ai suoi inserimenti in velocità e trova spesso l'azione e la conclusione personale. (Dal 71' Caicedo 6: va a dare ancora più peso all'attacco biancoceleste).

Immobile 7.5

E segna sempre lui, freddo e cinico dal dischetto a siglare il vantaggio. Poi con una perla firma anche il bis e il 12° gol stagionale. Non soddisfatto, regala pure l'assist a Marusic per il tris biancoceleste.