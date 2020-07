Le pagelle della Lazio - Immobile d'Oro: una tripletta per raggiungere Lewandowski

Hellas Verona-Lazio 1-5

Strakosha 6.5 - Sale in cattedra nel finale, quando l'Hellas incassato il terzo gol prova a rientrare in partita. Ma lui lo impedisce.

Patric 6 - Anche se è Luiz Felipe a commettere l'errore decisivo sul provvisorio 1-0 dà l'impressione di essere lui l'anello debole quando l'Hellas fraseggia nella trequarti avversari. A differenza del brasiliano, però, non commette sbavature evidenti. Dal 65esimo Vavro 6 - Entra bene in partita, attento e scrupoloso.

Luiz Felipe 5.5 - Non all'altezza della stagione disputata l'errore che dopo la mezz'ora permette all'Hellas Verona di sbloccare la partita dal dischetto: temporeggia troppo, protegge male il pallone e Zaccagni gli ruba il tempo e conquista un rigore.

Acerbi 6.5 - Dalle sue parti l'Hellas trova sempre gli spazi ben chiusi: impeccabile.

Marusic 6 - Troppo timido, meno propositivo rispetto a Lazzari. L'Hellas lo controlla senza troppe paturnie. Dall'88esimo Armini s.v.

Milinkovic-Savic 7 - Secondo gol consecutivo, anche se più fortunato del primo: trova la rete da calcio piazzato, che finisce alle spalle di Radunovic solo grazie a una deviazione di Pessina. Dall'88esimo A.Anderson s.v.

Parolo 6.5 - Lotta in mezzo al campo e dimostra che a 35 anni è ancora in grado di dire la sua.

Luis Alberto 6.5 - Si accende a sprazzi, ma quando lo fa è sempre un pericolo per la difesa scaligera.

Djavan Anderson 6 - Ha buone caratteristiche ma deve maturare ancora. Specialmente per giocare in un ruolo che non è il suo. Dal 64esimo Lukaku 6.5 - E' lui a fornire l'assist per il gol del definitivo 1-4 firmato Ciro Immobile.

Correa 7 - Ritrova il campo dal primo minuto dopo 22 giorni, ritrova il gol dopo quasi quattro mesi: il suo tiro, finito alle spalle di Radunovic grazie a una deviazione di Gunter, è il sigillo sul match. Dal 68esimo Caicedo 6 - Quando fa il suo ingresso sul terreno di gioco la Lazio ha già blindato il successo.

Immobile 9 - Caparbio nel guadagnarsi il calcio di rigore allo scadere del primo tempo, un episodio decisivo perché dà alla Lazio la possibilità di rientrare negli spogliatoi in risultato di parità. E di ribaltare il match nella ripresa. Il gol del definitivo 1-4 è un capolavoro e col penalty del definitivo 1-5 raggiunge Lewandowski in vetta alla classifica per la Scarpa d'Oro

Simone Inzaghi 7 - La sua Lazio è tornata a brillare, il secondo tempo di questa sera è stato degno della prima parte di stagione.