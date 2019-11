Le pagelle della Lazio - Immobile dà tutto. Berisha disastro in soli 8'

© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO-CELTIC 1-2 - 7' Immobile, 38' Forrest, 95' Ntcham

Strakosha 6 - Poco impegnato nel primo tempo, può poco sulle due reti subite.

Luiz Felipe 6 - Un paio di chiusure imporanti, riesce a gestire bene, lo spauracchio Edouard.

Vavro - Al centro della difesa a tre si trova decisamente meglio e con al sua fisicità regge l'urto degli hoops. Nel finale si fa male. (Dall'82' Berisha 4 - Otto minuti più recupero e regala il gol della vittoria al Celtic).

Acerbi 5 - Ha grosse colpe sul gol di Forrest e questo rovina la sua prestazione dove fra qualche sbavatura aveva prodotto anche buone cose in fase di suggerimento, ispirando Immobile e Milinkvic-Savic.

Lazzari 6 - Parte in quarta, dribbla, va sul fondo e mette in mezzo. Non sempre trova qualcuno ma da un suo spunto nasce il primo gol. Nella ripresa cala vistosamente.

Parolo 6 - Suona la carica quando la squadra subisce il contraccolpo del pareggio, ci mette cuore e prova anche a rendersi pericoloso in avanti.

Lucas Leiva 5.5 - Altro giocatore che non stava benissimo ma che viene recuperato in tempo data l'importanza della partita. Non brilla e cala col passare dei minuti innescando anche un contropiede agli scozzesi. (Dal 58' Luis Alberto 5.5 - Era l'uomo in più delle ultime tre partite ma è stato tenuto a riposo. Entra ma non riesce a incidere, se non in un'occasione dove sfiora il gol).

Milinkovic-Savic 5 - Serata no. Molle in occasione del pari del Celtic, dove il suo pallone perso innesca la rete scozzese. Spreca da pochi passi nella ripresa il gol del vantaggio e per il resto non riesce a dare un contributo accettabile ai suoi dopo l'1-1.

Jony 5 - Altra occasione persa. Scarso contributo sulla corsia sinistra e dalle sue parti il Celtic trova terreno fertile per attaccare. (Dal 58' Lulic 5.5 - Non cambiano le cose col suo ingresso).

Caicedo 5.5 - Solite sponde e fisicità che crea scompiglio, basti vedere il gol del vantaggio biancoceleste. Ma ancora una volta ha dimostrato che segnare non è la sua specialità.

Immobile 6.5 - Gli bastao sette minuti per trovare il quindicesimo gol stagionale, 101esimo da quando è alla Lazio. È accerchiato da difensori scozzesi e quando gli prendono le misure si inventa suggeritore. Dà ancora una volta tutto.