Le pagelle della Lazio - Immobile e Leiva i migliori. Strakosha decisivo

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Risultato finale: Inter-Lazio 1-1 dopo 120 minuti (4-5 d.c.r.)

Strakosha 7 - Al primo vero intervento della partita rischia di fare la frittata respingendo male una conclusione dalla distanza di Joao Mario: per sua fortuna, Candreva da due passi non riesce a ribadire in rete. Si riscatta con le parate successive e, soprattutto, con la parata decisiva nella lotteria dei rigori.

Wallace 6.5 - Una delle sue migliori partite in una stagione che fin qui non gli ha regalato troppe gioie: prestazione di fisico e di testa per intervenire sempre con lucidità quando viene chiamato in causa. Peccato per il fastidio muscolare che lo costringe a uscire durante il secondo tempo. Dal 70esimo Bastos 5.5 - Non una serata semplice: entra nel momento maggiormente favorevole all'Inter. E il fatto che lo faccia con pochissimo preavviso non lo aiuta.

Acerbi 6.5 - Tallona Icardi per tutto il match e trasforma il capitano dell'Inter da bomber spietato a centravanti prevedibile.

Radu 5.5 - Dopo 60 minuti pressoché perfetti perde un po' di attenzione e lucidità, ma non è dalle sue parti che gli avversari costruiscono le occasioni più pericolose. Mezzo voto in meno per l'espulsione rimediata nel finale per proteste.

Marusic 6 - La sfida con D'Ambrosio viaggia sempre sul filo dell'equilibrio, duellanti che si braccano per tutta la partita e concludono la gara nella gara in sostanziale parità.

Milinkovic-Savic 5 - Non si può parlare di nota stonata in una serata in cui il centrocampo della Lazio per larghi tratti ha sovrastato quello avversario. Meglio parlare di nota meno lieta: è sembrato meno nel vivo dell'azione rispetto ai suoi compagni di reparto. Mezzo voto in meno per il fallo che trascina la partita ai rigori.

Lucas Leiva 7 - Quando i suoi compagni di squadra si muovono bene senza palla vederlo giocare è un piacere. Passaggi sempre accurati e ficcanti quelli del centrocampista brasiliano. E' lui a realizzare il rigore decisivo.

Luis Alberto 6.5 - Rispetto a Correa è meno nel vivo del gioco e vive più di giocate individuali, come quella che al 52esimo porta la Lazio a un passo dal vantaggio. Dal 101esimo Parolo 6 - Entra bene in partita e contribuisce alla vittoria finale.

Lulic 6.5 - Ha il pregio di non risparmiarsi mai. Anche quando, come stasera, la temperatura glaciale può immobilizzarti e condizionarti. Ma da questo punto di vista il capitano della Lazio ha una marcia in più. Dall'80esimo Durmisi 6 - Entra quando Lulic non ne ha più e dà ulteriore benzina alla Lazio.

Correa 6.5 - Con l'ex Siviglia in campo la Lazio dà sempre l'impressione di avere una marcia in più. Inspiegabile come tante, troppe volte Inzaghi nella prima parte di stagione abbia deciso di schierarlo solo nei 20 minuti finali. Dopo l'ora di gioco finisce la benzina e il tecnico lo richiama in panchina Dall'88esimo Caicedo 6 - Entra e dopo pochi istanti, a tu per tu con Handanovic, spara il pallone sul portiere. Bravo sull'azione del gol, è lui a fornire l'assist a Immobile.

Immobile 7.5 - Dialoga bene con le sue seconde punte alle sue spalle. Galleggia bene tra i due centrali di difesa e nei supplementari s'inventa il gol che sblocca la partita.