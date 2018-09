Le pagelle della Lazio - Immobile generoso, disastro Luis Alberto

Roma-Lazio 3-1 (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - In pochi minuti salva su Dzeko e Pastore e questo lo eleva a miglior giocatoe della partita, fino al gol del vantaggio giallorosso dove si scontra con El Shaarawy. Rivedibile sulla punizione di Kolarov.

Caceres 5 - Si fa trovare impreparato nell'occasione del vantaggio della Roma. È poco reattivo anche in altre occasioni, subendo avversari ben più vivaci.

Acerbi 6 - Fatica contro Dzeko ma riesce in qualche modo a contrastarlo.

Luiz Felipe 6.5 - Il migliore del pacchetto arretrato. Bravo nelle chiusure, incredibile sullo 0-0 quando anticipa Florenzi.

Marusic 5.5 - Benino nel primo tempo, dove riesce ad affondare ogni tanto e a servire una bella palla gol per Luis Alberto. Cala alla distanza.

Parolo 5.5 - Non riesce mai a inserirsi, come ci ha sempre abituato. Pochi palloni giocati. (dal 53' Badelj 5.5 - Non migliora la Lazio, fatica con Pellegrini ed è costretto a usare le cattive maniere)

Lucas Leiva 6 - Ordinato come sempre a metà campo, può poco quando la Roma inizia a straripare

Milinkovic-Savic 5 - Centesima presenza in Serie A non certo da ricordare. Qualche suggerimento, qualche tiro dalla distanza ma alla fine la mediana romanista lo contiene benissimo, impedendogli di rendersi pericoloso.

Lulic 5.5 - Generoso ma non basta, Santon riesce a tenerlo a bada. (dall'80' Caicedo sv)

Luis Alberto 5 - Nel primo tempo spreca due grosse palle gol. Poi sparisce. (dal 53' Correa 5.5 - Prova a smuovere le acque, ma è poco incisivo).

Immobile 6.5 - Si danna l'anima ed è l'ultimo a mollare. Tiene impegnato da solo la retroguardia giallorossa, mostra tenacia e freddezza in occasione del pareggio.