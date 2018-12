Le pagelle della Lazio - Immobile inarrestabile, Strakosha fuori posizione

Lazio-Sampdoria 2-2

Strakosha 5 - Saponara fa una magia ma lui non è esente da colpe.

Wallace 5.5 - Una bella chiusura di Caprari ma qualche intervento scomposto ed errori di posizione. (Dal 76' Luis Alberto 6 - Ha poco tempo a disposizione ma a suo modo riesce a procurare il rigore che illude i biancocelesti)

Acerbi 6.5 - Un gol da vero centravanti che rianima la Lazio e cambia l'inerzia della partita.

Radu 5 - Parte bene con una grande chiusura su Caprari, per il resto suo malgrado entra in entrambe le reti blucerchiate dove è in ritardo sia su Quagliarella che su Kownacki.

Patric 5.5 - Tanta corsa, manca però nella lucidità in fase di appoggio e anche nelle conclusioni.

Parolo 6.5 - Gioca più che mai di fioretto mettendoci il tacco in più di un'occasione. Uno di questi frutta uno strepitoso assist vincente per Acerbi.

Badelj 5.5 - Paga il ritmo compassato nonostante le buone geometrie. Inzaghi lo toglie dopo solo un tempo. (dal 53' Cataldi 6 - Buon piede, più dinamismo del serbo, pericoloso sui calci piazzati).

Milinkovic-Savic 5.5 - Bene nel fraseggio, malissimo nella conclusione. Due chiare occasioni da rete sprecate nella ripresa.

Lulic 5.5 - Prestazione generosa, soprattutto nella ripresa quando i blucerchiati faticano a contenerlo. Riscatta parzialmente la dormita in occasione del gol di Quagliarella.

Caicedo 6 - Una prova generosa dell'ecuadoriano che pressa i difensori e li mette anche in seria difficoltà. Serve più incisività davanti e Inzaghi sceglie di toglierlo nell'intervallo. (Dal 53' Correa 6 - Con la sua velocità manda nel panico i difensori avversari. Bereszynski per fermarlo rimedia il cartellino rosso, lui però è poco freddo sottoporta).

Immobile 7 - Uno e trino. Fa reparto da solo, fra azioni personali, conclusioni e assist. La sfortuna (un palo) e Audero gli dicono di no e solo un rigore lo sblocca. Lui nella circostanza è perfetto.