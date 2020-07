Le pagelle della Lazio - Immobile inceppato, Bastos fa fatica. Si salvano Lazzari-Luis Alberto

Strakosha 5,5 - Sui gol non sembra avere colpe particolari. Ma non tira fuori dal cilindro le solite parate salva risultato. Bravo sul tiro di Muldur nella ripresa

Bastos 4,5 - Protagonista in negativo, suo malgrado, in entrambi i gol del Sassuolo. Sul primo viene superato dall'assist di Caputo, sul secondo non riesce ad impedire all'attaccante neroverde di segnare il gol vittoria

Acerbi 5,5 - A inizio primo tempo sembra un po' in affanno. Migliora col passare dei minuti, nel finale partecipa alla disattenzione generale che porta al successo neroverde

Radu 6 - Finché sta in campo, regge abbastanza bene. Nessuna particolare sbavatura, chiude con esperienza un paio di situazioni spinose (dall'82' Vavro sv)

Lazzari 6,5 Nel primo tempo è per distacco il migliore in campo, suo l'assist per Luis Alberto. Nella ripresa cala vistosamente di condizione e quindi di rendimento

Milinkovic 5,5 - Non è al meglio, stringe i denti e si sacrifica. Ma la sua prestazione è ben al di sotto degli standard di rendimento a cui ci ha abituati in stagione (dal 67' Leiva 5,5 - Inzaghi lo manda in campo per dare consistenza al centrocampo biancoceleste. Missione fallita)

Parolo 5 - Gara di grande difficoltà. Nel primo tempo sbaglia diversi palloni e l'ammonizione lo condiziona per il resto della gara. Sul gol di Caputo si fa sovrastare da Ferrari, autore dell'assist

Luis Alberto 6,5 - Con un Milinkovic a metà servizio, le iniziative offensive della Lazio passano tutte dai suoi piedi. Solito genio col pallone fra i piedi, sul gol è bravo a farsi trovare da Lazzari e fortunato nel rimpallo con Locatelli (dall'82 Adekanye sv)

Lukaku 5,5 - Inzaghi lo riprende spesso e volentieri, lì davanti alla sua panchina. Il belga dovrebbe spingere con continuità ma resta troppo spesso bloccato non dando sbocchi alla squadra (dal 46' Jony 5,5 - Da lui Inzaghi vorrebbe una spinta maggiore rispetto a Lukaku. Non riesce ad incidere)

Caicedo 5,5 - La manovra della Lazio fa fatica e l'ecuadoregno ne risente. Si mette al servizio della squadra andando ad aiutare il centrocampo, ma nell'ora di gioco in cui resta in campo non è mai pericoloso (dal 61' Cataldi 6 - Porta qualche idea in più al centrocampo biancoceleste. Peccato che non basti per la vittoria)

Immobile 5 - Il capocannoniere del campionato accusa un momento di flessione. Contro il Sassuolo ne azzecca ben poche, si fa vedere solo con un paio di conclusioni fuori dallo specchio

Simone Inzaghi 5 - La sua Lazio non riesce a rialzarsi e va incontro alla terza sconfitta consecutiva. Alla vigilia aveva annunciato la presenza in campo di diversi Primavera, in realtà non se ne vede neanche l'ombra. E col senno di poi, forse, un po' di forze fresche sarebbero servite