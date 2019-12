Le pagelle della Lazio - Immobile insaziabile, show di L. Alberto e Correa

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Udinese 3-0 (9' e 36' rig. Immobile, rig. 46' Luis Alberto)

Strakosha 6 - Inoperoso per tutto il match, spettatore non pagante all'Olimpico.

Luiz Felipe 6 - Prova positiva sul centro-destra della retroguardia biancoceleste, è in crescita e accanto ad Acerbi può solo continuare a maturare.

Acerbi 6 - Comanda la difesa con personalità ed esperienza senza lasciarsi mai sorprendere dall'attacco bianconero.

Radu 6 - Compiti di ordinaria amministrazione anche per lui, visto che Okaka e Nestorovski non sembrano in grado di pungere.

Lazzari 6,5 - Un motorino sulla fascia destra: spirito di sacrificio e tanta resistenza, oltre a un gran numero di cross velenosi in mezzo all'area friulana.

Milinkovic-Savic 7 - Il quarto Fab Four regala un assist da centravanti a Immobile e gioca una prestazione finalmente convincente. Ancora non è il vero Milinkovic-Savic, ma la strada è sicuramente quella giusta.

Lucas Leiva 6,5 - Il lavoro sporco che serve a centrocampo, ma anche il passaggio giusto per verticalizzare e attaccare gli spazi in profondità. Esce prima della fine per un problemino fisico (Dal 75' Cataldi 6 - Qualche giocata interessante nel quarto d'ora concessogli da Inzaghi in mediana).

Luis Alberto 7 - Partecipa alla festa del gol biancoceleste con un rigore trasformato in maniera impeccabile. Nella sua prova, come al solito, c'è tantissima qualità: d'altronde, è uno dei migliori centrocampisti dell'intera Serie A (Dal 79' André Anderson s.v.).

Lulic 6,5 - Asfalta più volte Stryger Larsen offrendo il consueto contributo in entrambe le fasi di gioco e andando pure vicino al gol in avvio di ripresa (Dal 64' Jony 6 - Entra in campo con grande voglia facendosi vedere più di una volta sull'out di sinistra).

Correa 7 - Ubriacante, imprendibile, entusiasmante. 'El Tucu' quest'anno si sta esprimendo a livelli altissimi e i due rigori conquistati oggi ne sono l'ennesima conferma. Stavolta gli è mancato solo il gol.

Immobile 7,5 - Con lui in campo la Lazio parte quasi sempre dall'1-0 a favore. Freddissimo sull'assist di Milinkovic-Savic dopo appena dieci minuti, così come dinanzi a Musso sul rigore del 2-0. Altruista e uomo spogliatoio quando lascia il penalty del 3-0 a Luis Alberto, con questa doppietta sono ben 17 le sue reti in campionato.