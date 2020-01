Le pagelle della Lazio - Immobile letale. Acerbi sontuoso

© foto di www.imagephotoagency.it

BRESCIA-LAZIO 1-2 - 18' Balotelli, 42' rig. e 91' Immobile

Strakosha 6 - Balotelli lo beffa da pochi passi, per il resto non deve compiere parate.

Luiz Felipe 5 - Balotelli gli prende il tempo e gli va via in occasione del gol dell'1-0

Acerbi 7 - Sontuoso dietro, l'espulsione di Cistana gli agevola il compito col solo Balotelli da controllare. È il regista difensivo e ispira il gol decisivo con un gran traversone.

Radu 6 - Gioca una partita senza sbavature. Quando Corini toglie Torregrossa e Spalek anche Inzaghi cambia, sacrificando un centrale: il rumeno. (Dal 59' Jony 5.5 - Inserito per dare maggiore spinta sulla sinitra, si fa ammonire quasi subito venendone condizionato).

Lazzari 6 - Meno ficcante del solito, specialmente nel primo tempo. Si rivede qualche affondo nel secondo tempo ma nel complesso viene ben arginato.

Milinkovic-Savic 6 - Fondamentale nel gioco aereo. Quando la Lazio fatica a innescare Immobile si affida alle sue sponde. La sua fisicità è tale che i bresciani devono raddoppiare su di lui e nel gol decisivo anche la sua presenza dà il suo contributo generando la carambola che porta all'assist di Caicedo.

Parolo 6 - Prestazione ordinata, caratteristiche diverse rispetto a Lucas Leiva. Servirebbe da lui maggior apporto negli inserimenti. (Dal 59' Cataldi 6 - Ci mette cattiveria, a volte anche troppa)

Correa 5.5 - L'esperimento di vederlo mezz'ala non convince. Ha qualità ma non i tempi per il ruolo ed è un pesce fuor d'acqua. Meglio quando viene liberato come trequartista.

Lulic 6 - Esterno a tutta fascia, poi mezzala. Fa un gran lavoro in barba all'età che avanza.

Immobile 7.5 - Prestazione insufficiente fino al gol decisivo, "solo" un rigore trasformato e per il resto è arginato dagli avversari. Ma la differenza fra un centravanti e un grande centravanti sta proprio qui: al 91', quando sembra finita, lui trova la zampata vincente. Che vale tre punti, il sogno scudetto ancora vivo e il record di vittorie consecutive della Lazio. E, dulcis in fundo, l'allungo nella classifica marcatori.

Caicedo 7 - Giocatore fondamentale per Inzaghi e lo si capisce anche oggi: si procura il rigore dell'1-1 nel momento più difficile per la Lazio. Poi duetta con Milinkovic, facendo a sportellate con i difensori avversari. Spalle alla porta è eccellente e regala a Immobile il gol della vittoria.