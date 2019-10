Le pagelle della Lazio - Immobile prestigiatore. Lukaku cambia la partita

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6: Sempre attento nelle poche occasioni in cui viene coinvolto. Il gol di Chiesa è imparabile.

Patric 5,5: Non una serata facile per il difensore laziale visto che deve incrociare i tacchetti con Ribery. Il peggiore della difesa di Inzaghi.

Acerbi 6: Guida la difesa laziale con la consueta autorità ma è complica nella dormita centrale che porta al gol di Chiesa. Merita comunque la piena sufficienza perché poi soffre poco i due attaccanti leggeri di Montella.

Radu 6: Partita da sei in pagella, anche perché la Fiorentina dalla sua parte attacca meno. Stoppa una bella azione che avrebbe potuto mandare in gol Lirola.

Lazzari 6: Più arzillo di altre volte salta spesso il suo diretto avversario, ovvero Dalbert. Rischia di guadagnarsi un rigore per intervento di Caceres ma l'arbitro fa continuare.

Milinkovic-Savic 5,5: Decisamente in ombra rispetto ai colleghi di reparto, non incide mai nelle azioni che contano e anche nella fase di pressing è meno incisivo degli altri. (Dal 9' st Parolo 6,5: Ci prova con i suoi tiri da fuori ed è complice nel momento in cui la Lazio sale di ritmo. Buon inserimento).

Leiva 7: Cervello del centrocampo laziale, tutto il traffico passa dai suoi piedi. Partita di sostanza e qualià. Tra i migliori.

Luis Alberto 7: E' una spina nel fianco di Pulgar e le sue giocate sono sepre le più pericolose. Non trova il gol solo per la parata di Ranieri. Meritava più fortuna e tanti applausi.

Lulic 6: Gioca la consueta gara ordinata senza strafare. Prova il tiro senza fortuna prima di uscire per un intervento irruento di Ranieri che nella ripresa lo costringe a dare forfait. (Dal 16' Lukaku 7: Il suo ingresso in campo cambia la gara per la Lazio. Suo l'assist contestatissimo per Immobile e suo il passaggio che ha permesso a Luis Alberto di prendere rigore).

Immobile 7,5: Sembra nicchiare e poi interviene e fa la differenza. In una partita da fantasmino fornisce un assist per Correa e segna il gol vittoria. Cosa si può volere di più da lui?

Correa 7: Viene spesso messo in dubbio e il giorno della vigilia è costantemente in ballottaggio con l'uno o l'altro compagno di squadra. Anche oggi però dimostra qualità e freddezza con un gol bello e segnato con una facilità da giocatore sopra la media. Per Inzaghi è sicuramente un'arma in più che cresce di giorno in giorno. (Dal 34' Caicedo 5: Sbaglia il rigore. Nient'altro da segnalare).