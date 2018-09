Le pagelle della Lazio - Immobile sempre decisivo. Caicedo spreca troppo

Lazio-Apollon Limassol 2-1 (14' Luis Alberto, 84' Immobile, 87' Zelaya)

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Proto 6 - Nel primo tempo è praticamente inoperoso. L'Apollon ci prova, ma le occasioni per mettersi in mostra sono rare. Ok l'ordinaria amministrazione: per uno della sua esperienza è quasi scontato. Buon esordio, seppur con qualche brivido del secondo tempo. Incolpevole sul gol di Zelaya.

Bastos 6 - Non chiedetegli di impostare. E per l'eleganza forse è meglio ripassare in un'altra occasione. Il suo, però, lo fa eccome: reattivo, difficile da superare in una serata non particolarmente difficile. Provvidenziale una sua chiusura in area di rigore nel primo tempo.

Acerbi 6,5 - Lui il titolare lo fa anche in campionato. Altra prestazione di livello: dà sicurezza al reparto, senza mai dare l'impressione di andare in affanno. Inoltre, non butta mai via un pallone. Si conferma l'acquisto top del mercato estivo.

Caceres 5,5 - Probabilmente il più in ombra del terzetto difensivo, ha l'attenuante dello scarsissimo minutaggio nelle gambe. Migliorerà con il crescere della condizione, ma resta un uomo "fidato" di Inzaghi.

Basta 6 - Sulla fascia destra è tra i più attivi nella prima parte di gara. La sua presenza costante in fase offensiva mette in apprensione la difesa cipriota. Un po' troppo impreciso al cross, cala alla distanza come il resto dei compagni.

Murgia 6 - Subito un'occasione clamorosa per sbloccare la gara dopo pochissimi secondi dal fischio d'inizio. Parte bene, anche in fase di interdizione. Nella seconda frazione di gioco, però, sparisce dal campo. La buona volontà non manca.

Badelj 5,5 - Sembra ancora un po' spaesato all'interno del centrocampo della Lazio. O meglio, pare essere ancora lontano parente del regista ammirato a Firenze. Non riesce come sempre ad essere incisivo nelle giocate. Ammonito, affaticato e sostituito nella ripresa. (Dal 61' Lucas Leiva 5,5 - Staffetta annunciata in cabina di regia, stavolta non riesce a dare il cambio di passo)

Milinkovic-Savic 5,5 - Partita a due facce del serbo: primo tempo da protagonista, nonostante soffra l'essenza di Parolo. Specchio della condizione fisica della Lazio, non ottimale: cala evidentemente nella ripresa fino alla sostituzione. A prescindere, con le sue qualità e contro certi tipi di avversari può e deve essere più incisivo. (Dal 73' Lulic 5,5 - E' uno dei big ella squadra lasciati a riposo. Il suo voto sarebbe sufficiente non fosse per il clamoroso gol sbagliato nel recupero)

Durmisi 6,5 - Veloce, rapido, tecnico. Tra i più attivi nel buon primo tempo della Lazio. Le idee non mancano, la propensione in avanti nemmeno. Più diligente anche dal punto di vista tattico, nella ripresa gioca qualche metro indietro per contenere le folate di un Apollon più reattivo.

Luis Alberto 7 - Ha il merito di bloccare la gara in tandem con Caicedo. Dimostra - se ce ne fosse bisogno - di avere una qualità sopra la media. Potrebbe raddoppiare, ma stavolta a tradirlo è l'imprecisione nella conclusione. Non è ancora il giocatore dello scorso anno, ma la superiorità rispetto ai compagni è evidente. (Dal 62' Immobile 6,5 - Entra e segna. Risparmiato all'inizio da Inzaghi, è bravo a realizzare il rigore del decisivo raddoppio. Quando la Lazio deve cambiare marcia in avanti, resta imprescindibile)

Caicedo 6 - Un film già visto. Si batte in area di rigore, di fisico, cerca e crea spazio anche se con fortune alterne. La mira lo tradisce ad inizio gara, poi vive di fasi alterne. Nel secondo tempo qualche pausa di troppo (non una novità), fino al rigore conquistato e poi trasformato da Immobile. Nel complesso l'abnegazione gli consente di arrivare alla sufficienza. Il mestiere dell'attaccante, però, è segnare...