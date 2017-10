Le pagelle della Lazio - Immobile sfortunato, Luis Alberto delizioso

Bologna-Lazio 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Strakosha 6,5 - Nel primo tempo non viene mai impegnato. Nella ripresa è attento e non si fa prendere dalla paura: incolpevole sull'autoogol di Lulic.

Bastos 6,5 - È una roccia, sopratutto nel primo tempo. Dimostra di essere migliorato anche sul piano mentale e della concentrazione.

De Vrij 6,5 - Solita prestazione dell'olandese, il perno della difesa della Lazio. Legge sempre bene le azioni e si posiziona di conseguenza. Dà sicurezza a tutti.

Radu 6 - Inzaghi lo manda in campo nonostante l’attacco febbrile che l’ha colpito nella notte tra lunedì e martedì. Sa di non essere al massimo e si limita a fare il proprio dovere.

Marusic 6,5 - Sfreccia sulla fascia come un treno. Sembra avere un gemello: uno che difende e uno che attacca. Nella ripresa capisce che c'è da soffrire e pensa più ad aiutare Bastos (dall'89 Patric s.v.)

Parolo 6 - Parte fortissimo, poi cala. Nel finale sbaglia il gol che avrebbe chiuso definitivamente la partita.

Leiva 6,5 - Si posiziona in mezzo al campo e dà equilibrio a tutta la Lazio: è importante sulle seconde palle in fase difensiva, arriva sempre prima di tutti. Va anche vicino al gol di testa, ma il palo gli nega la gioia della prima firma in biancoceleste.

Milinkovic 7 - Ha il merito di sbloccare la gara con l'interno destro dal limite dell'area. Si guadagna il rigore che poi Immobile sbaglia (palo pieno) e nel finale diventa un difensore aggiunto, aiutando molto la sua squadra sui calci piazzati. È fondamentale per i meccanismi di questa Lazio.

Lulic 6 - Un gol, un assist e tanto sacrificio: chiude il primo tempo quasi da migliore in campo. Nella ripresa cala fisicamente e, sfortunatamente, commette l’errore di farsi l’autogol (dal 64’ Lukaku 5,5 - Rientra oggi dopo due settimane di stop ma non fa la differenza come accade spesso quando subentra a partita in corso)

Luis Alberto 7 - Come Marusic anche lui si sdoppia. Si abbassa per prendere palla direttamente dai difensori e segue l’azione come un trequartista deve fare. Le sue verticalizzazioni improvvise mettono in crisi tutto il Dall’Ara rossoblù: geniale la palla per Lulic in occasione dello 0-2 (dal 73' Nani 6,5 - Entra in un momento difficile per la Lazio, ma si mette a disposizione della squadra. Si fa dare la palla, la protegge e si prende delle punizioni importanti. Dà un grande contributo per la vittoria finale)

Immobile 5,5 - La prestazione c'è, la rete oggi no. Si muove in profondità, crea spazi per i suoi compagni e in fase di non possesso rientra fino alla propria metà campo. È meno brillante rispetto al solito e gli manca il gol, che non arriva per poca precisione e sfortuna: prende 3 pali, 1 su rigore (il primo sbagliato in questa stagione.)